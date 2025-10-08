الزراعة: انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالمحافظات

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 218 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 6 اكتوبر الجاري

وخلال هذا الاسبوع نفذت مديرية الطب البيطري بالقاهرة ندوات توعوية حول الأمراض المشتركة ومرض السعار، كما أسفرت حملات المديرية على الأسواق عن ضبط كمية كبيرة بلغت 25.5 طن من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما واصلت مديرية الزراعة بالجيزة المرور والمتابعة للجمعيات الزراعية ومنظومة صرف الأسمدة الصيفية المدعمة، كما أزالت 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، كذلك نفذت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية مجانية بالبدرشين لعلاج ورش وتجريع 3944 رأس ماشية وعقدت ندوات إرشادية.

كما شنت حملات رقابية أسفرت عن ضبط أكثر من 5.6 طن من اللحوم المصنعة والدواجن غير الصالحة، ونجحت المديرية في تحصين 220,319 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية.

ونفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية قافلة بيطرية في قرية كفر مسعود بمركز طنطا، حيث قُدِمت خدماتها لـ 294 حيوانًا و 2400 طائر، كما واصلت مديرية الزراعة بالمنوفية، المرور والمتابعة للزراعات الصيفية وتقديم الدعم الفني، وكذلك المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة. كما أزالت المديرية حالات تعدي على الأراضي الزراعية، كما نفذت مديرية الطب البيطري 5 قوافل بيطرية علاجية شملت 700 كشف باطني و513 سونار وعلاج 8030 طائر وغيرها من الخدمات، كذلك واصلت مديرية الزراعة بكفر الشيخ المرور على الزراعات لتقديم الإرشادات الفنية اللازمة لرفع الإنتاجية وتحسين الجودة، بالإضافة إلى المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة أعمالها.

وواصلت مديرية الزراعة بالدقهلية متابعة حصاد الأرز لمنع حرق القش، والمرور على مديرية التعاون الزراعي وإدارة أجا الزراعية، كما نفذت المديرية ندوات إرشادية وأيام حقل ومروراً على الجمعيات لمتابعة صرف الأسمدة، كما نفذت إزالات فورية لحالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، كذلك نظمت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية مجانية في قرية أوليلة لخدمة المربين، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بالشرقية 3 قوافل بيطرية قدمت خدماتها لـ 4704 حيوانات، كما شنت حملات على ثلاجات اللحوم، اسفرت عن ضبط حوالي 17 طن و 612 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك. كما تم إعطاء 265,154 جرعة تحصين ضد الحمى القلاعية.

بينما ركزت مديرية الزراعة بالبحيرة على متابعة حصاد الأرز ومواقع تجميع قش الأرز، كما نظمت يوم جني لمحصول القطن صنف جيزة 97، ومروراً على الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة، كما نفذت مديرية الزراعة بالإسكندرية يوم حصاد لمحصول الأرز في الحقول الإرشادية ضمن مشروع ترشيد المياه، وتم المرور على جمعية الناصرية الزراعية للتأكد من صرف الأسمدة، بالإضافة إلى متابعة فحص ورش النخيل في حدائق المنتزه وأنطونيادس وحديقة الحيوان لمكافحة سوسة النخيل الحمراء. كما شاركت المديرية في مبادرة "سوق اليوم الواحد" وأزالت حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية.

فيما تابعت مديرية الزراعة بالإسماعيلية عمليات حصاد السمسم، والوقوف على مراحل زراعة شتلات المانجو والزيتون، ومناقشة المزارعين حول أساليب الخدمة الزراعية. كما أزالت المديرية حالات تعدي على الأراضي الزراعية. ونفذت الطب البيطري، قافلة تناسلية علاجية وإرشادية بقرية الزمالطة، قدمت خدماتها لـ 2337 حيوانًا، كما واصلت مديرية الزراعة ببورسعيد المرور لمتابعة زراعات القطن والبنجر. ونفذت يوم حصاد لمحصول الأرز ضمن برنامج ترشيد استخدام المياه، وعقدت ندوة إرشادية عن محصول الكانولا بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية، كما واصلت مديرية الزراعة المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات. كما تم تنفيذ ندوة إرشادية بعنوان "المشروعات الريفية الصغيرة ودورها في تنمية الأسرة الريفية (زراعة الأسطح)".

وواصلت مديرية الزراعة بشمال سيناء المرور على أحواض النخيل، وعمل فحص على الخضر وحلقة إرشادية للمزارعين. كما عُقد اجتماع مع الإدارة الزراعية بالحسنة لمتابعة سير العمل ومناقشة وحل المشاكل التي تواجه التنمية الزراعية، كما استقبلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء وفد المركز القومي للبحوث لقطاع الإنتاج الحيواني لمناقشة تحديات وسبل تنمية الثروة الحيوانية. كما واصلت المديرية صرف سلفات النشادر المدعم للمزارعين ومتابعة العمل بالصوبة الزراعية.

وواصلت مديرية الزراعة بالفيوم المرور على محلات الأعلاف ومزارع الدواجن. وأعلنت عن انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض. ونفذت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية بقرية الناصرية لخدمة 488 حيواناً، وعقدت 18 ندوة توعوية حول الأمراض الحيوانية، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف حملات رقابية على أسواق اللحوم، أسفرت عن ضبط 295 كجم من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا عن إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمراكز العدوة وبني مزار، كما قامت مديرية الزراعة بأسيوط بـ مرور مفاجئ على بعض الجمعيات الزراعية لمتابعة سير العمل. كما أعلنت عن تنفيذ إزالات لحالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بزمام المحافظة.

وخلال هذا الاسبوع ايضا استقبلت مديرية الزراعة بسوهاج أعضاء مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة لعقد ندوة إرشادية حول المحاصيل الاقتصادية. كما تم إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، كما قامت مديرية الطب البيطري بالمرور على الوحدات البيطرية التابعة لإدارة أخميم لمتابعة العمل وتطوير الخدمات، كما واصلت مديرية الزراعة بقنا فحص وتمشيط مساحات القصب، ومتابعة صرف الأسمدة، كما تم المرور على حقل قصب إرشادي بمنطقة المخادمة. كما نُفذت دورة تدريبية عن الممارسات الزراعية الجيدة لمحصول القمح. ونفذت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية مجانية في مركز أبوتشت، كما واصلت مديرية الزراعة بالأقصر المرور متابعة الزراعات القائمة والاطمئنان على أعمال حصاد المحاصيل الصيفية، وخاصة حصاد حقل سمسم صنف "شندويل 3"، كما قامت مديرية الزراعة بأسوان بزيارة جمعية الثروة الحيوانية في كوم أمبو، وتفقدت الجمعية النوعية، وناقشت مع أعضاء مجلس الإدارة أهم المشاكل وسبل حلها.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.