الخارجية الإسرائيلية: ترحيل ركاب سفن أسطول الحرية قسريا على الفور

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الإسرائيلية، قالت إن السفن والركاب على متن أسطول الحرية تم اقتيادهم إلى ميناء إسرائيلي، وأنه سيتم ترحيل ركاب سفن أسطول الحرية قسريا على الفور.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، جرى اعتراض السفينة في عرض البحر بالمنطقة الدولية، حيث صعدت قوات خاصة من البحرية الإسرائيلية على متنها وسيطرت عليها بالكامل، قبل أن تقتادها إلى أحد الموانئ الإسرائيلية لإخضاع ركابها لعمليات تفتيش واستجواب.

السفينة "مارينيت" كانت تحمل على متنها نشطاء من جنسيات مختلفة، إلى جانب مساعدات إنسانية وأدوية مخصصة لسكان غزة، في إطار تحرك شعبي ودولي متصاعد للفت الأنظار إلى الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع جراء الحصار والحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر 2023.



