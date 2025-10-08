مصر ترسل شاحنات وقود ومولدات كهرباء إلى غزة ضمن "زاد العزة"

انطلقت، اليوم الأربعاء، من الجانب المصري لمعبر رفح البري، القافلة الـ46 من مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، من البوابة الفرعية لميناء رفح البري، وصولًا إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، محمّلة بالمساعدات الإغاثية العاجلة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعاني حصارًا خانقًا منذ عامين.

وقال زياد قاسم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح: إن قافلة المساعدات الـ46 من سلسلة قوافل "زاد العزة" تضم آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية والغذائية، التي تنوّعت ما بين أجولة الدقيق والأرز والمكرونة والمعلبات الغذائية، فضلًا عن المستلزمات الطبية والعلاجية والإيوائية.

وأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" بأن ست شاحنات محمّلة بالوقود، وتحديدًا بالسولار، تتجه من الساحة الأمامية لمعبر رفح البري من الجانب المصري صوب منفذ كرم أبو سالم، تمهيدًا لإنفاذ هذه الشاحنات الخاصة بالوقود إلى داخل الأراضي الفلسطينية.

وذكر المراسل أن الهلال الأحمر المصري دفع بعددٍ من الشاحنات التي تحمل مولدات كهرباء باتجاه منفذ كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخولها إلى غزة.

وأردف أن معبر ومنفذ كرم أبو سالم عاد إلى العمل اليوم، بعد أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعطيل العمل بالمنفذ خلال اليومين السابقين، مما أدى إلى عرقلة إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية عبر الأراضي المصرية.

وجدد مراسل "القاهرة الإخبارية" التأكيد على أن أكثر من 700 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية استطاعت الدولة المصرية إنفاذها إلى قطاع غزة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي.

ويُذكر أن قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، التي أطلقها الهلال الأحمر المصري، انطلقت في 27 يوليو 2025، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوّعت بين سلاسل الإمداد الغذائية، والدقيق، وألبان الأطفال، والمستلزمات الطبية، والأدوية العلاجية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة على الحدود منذ بدء الأزمة، إذ لم يُغلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهّبه في كل المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات.