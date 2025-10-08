قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 15 شخصا جراء وقوع انهيار أرضي بولاية "هيماشال براديش" شمال الهند
علي جمعة: حديث "من نفس عن مؤمن كربة" فيه 7 وصايا من النبي لبناء أمة قوية
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025
راقبناه ونفذنا.. اعترافات المتهمين بسرقة 1.5 مليون جنيه من مالك مزرعة دواجن
تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الإنسانية الـ46 من مصر إلى غزة
القافلة الـ46 تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية إلى غزة
الخارجية الإسرائيلية: ترحيل ركاب سفن أسطول الحرية قسريا على الفور
واشنطن: مبعوثا ترامب لن يغادرا مصر قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب غزة
مصر ترسل شاحنات وقود ومولدات كهرباء إلى غزة ضمن "زاد العزة"
قطر وتركيا تنضمان في اليوم الثالث من محادثات السلام في غزة بمصر
كوشنر وويتكوف يصلان إلى شرم الشيخ لحسم مفاوضات صفقة غزة
إيجيبت كلاي.. كل ما تريد معرفته عن مشروع حقن التربة الرملية بالطين
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

مصر ترسل شاحنات وقود ومولدات كهرباء إلى غزة ضمن "زاد العزة"

المساعدات
المساعدات

انطلقت، اليوم الأربعاء، من الجانب المصري لمعبر رفح البري، القافلة الـ46 من مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، من البوابة الفرعية لميناء رفح البري، وصولًا إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، محمّلة بالمساعدات الإغاثية العاجلة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعاني حصارًا خانقًا منذ عامين.

وقال زياد قاسم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح: إن قافلة المساعدات الـ46 من سلسلة قوافل "زاد العزة" تضم آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية والغذائية، التي تنوّعت ما بين أجولة الدقيق والأرز والمكرونة والمعلبات الغذائية، فضلًا عن المستلزمات الطبية والعلاجية والإيوائية.

وأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" بأن ست شاحنات محمّلة بالوقود، وتحديدًا بالسولار، تتجه من الساحة الأمامية لمعبر رفح البري من الجانب المصري صوب منفذ كرم أبو سالم، تمهيدًا لإنفاذ هذه الشاحنات الخاصة بالوقود إلى داخل الأراضي الفلسطينية.

وذكر المراسل أن الهلال الأحمر المصري دفع بعددٍ من الشاحنات التي تحمل مولدات كهرباء باتجاه منفذ كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخولها إلى غزة.

وأردف أن معبر ومنفذ كرم أبو سالم عاد إلى العمل اليوم، بعد أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعطيل العمل بالمنفذ خلال اليومين السابقين، مما أدى إلى عرقلة إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية عبر الأراضي المصرية.

وجدد مراسل "القاهرة الإخبارية" التأكيد على أن أكثر من 700 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية استطاعت الدولة المصرية إنفاذها إلى قطاع غزة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي.

ويُذكر أن قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، التي أطلقها الهلال الأحمر المصري، انطلقت في 27 يوليو 2025، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوّعت بين سلاسل الإمداد الغذائية، والدقيق، وألبان الأطفال، والمستلزمات الطبية، والأدوية العلاجية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة على الحدود منذ بدء الأزمة، إذ لم يُغلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهّبه في كل المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات.

