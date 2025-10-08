صعود تاريخي لأسعار الذهب عالميا والأوقية تتخطى 4,000 دولار

سجلت أسعار الذهب مستويات تاريخية جديدة في التداولات الآسيوية اليوم الأربعاء، متجاوزة حاجز 4,000 دولار للأوقية للمرة الأولى، بدعم من تنامي الإقبال على الملاذات الآمنة وسط تصاعد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي عالميا.



وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.6% ليبلغ مستوى قياسيا عند 4,010.84 دولار للأوقية، فيما صعدت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.7% لتصل إلى 4,033.27 دولار للأوقية.



وجاء صعود المعدن النفيس مدفوعا بتزايد المخاوف بشأن الأوضاع في الولايات المتحدة، حيث يدخل الإغلاق الحكومي أسبوعه الثاني وسط استمرار الجمود السياسي في الكونجرس بشأن مشروع قانون تمويل الحكومة.



ورغم أن الإغلاقات الحكومية السابقة لم يكن لها تأثير اقتصادي كبير، حذّر مسؤولون في البيت الأبيض من أن الوضع الحالي قد تكون له تداعيات أوسع على النشاط الاقتصادي.



كما ساهمت التطورات السياسية في فرنسا واليابان في زيادة النفور من المخاطرة عالميا، بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عقب إعلان تشكيل حكومته الجديدة، ووسط مخاوف في اليابان من توسع مالي مفرط بعد انتخاب ساناي تاكايتشي زعيمة للحزب الحاكم، وتوقّعات بتبنّيها سياسات إنفاق واسعة وإعفاءات ضريبية جديدة.



وتسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي في تأجيل صدور عدد من البيانات الاقتصادية الرئيسية، ما وجّه اهتمام المستثمرين إلى البيانات الخاصة، ولا سيما المتعلقة بسوق العمل، والتي أظهرت تباطؤاً في وتيرة نمو الوظائف، الأمر الذي عزز الرهانات على خفض إضافي في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



ومن المقرر أن يصدر محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر سبتمبر في وقت لاحق اليوم، متضمنا تفاصيل قرار خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما تشير توقعات الأسواق إلى احتمال يقارب 100% لخفض جديد مماثل في أكتوبر، وفقا لمؤشر CME FedWatch.



كما ينتظر المستثمرون سلسلة من تصريحات مسؤولي الفيدرالي خلال الأيام القادمة، من بينهم رئيس المجلس جيروم باول الذي من المقرر أن يلقي خطابا يوم الخميس.