أخبار البلد

قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة بمسابقة 30 ألف معلم

ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات هامة بتنفيذ تدريب الدفعة الخامسة من المعلمين الجدد بمسابقة 30 ألف معلم ، الذين تم اجتيازهم للإختبارات المبدئية الخاصة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تخصصات (العلوم – الرياضيات – اللغة الإنجليزية – الدراسات الاجتماعية).

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : مدة التدريب 3 أيام مع مراعاة ظروف كل مديرية وما يتبعها من إدارات وإتاحة القاعات المناسبة للتنفيذ.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني " يُسمح للمعلمين بالتدريب في أقرب محافظة لهم ( غير محافظتهم الأصلية) على أن يتم التنسيق المسبق بين ادارات التدريب( مدير ادارة تدريب المحافظة الاصلية ومدير ادارة التدريب في المحافظة الجديدة ).

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه يشترط لإستكمال مسوغات التعيين الحصول علي إفادة رسمية باجتياز التدريب التربوي والبدني والذهني.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه يتم تحديد 3 ايام اضافية للتدريب لمن يتخلفون عن التدريب لظروف قهرية في كل محافظة وفقًا لمدي اتاحة القاعات والمدربين بكل مديرية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يحضر معلمو ال (٥٪) ايام التدريب الثلاثة دون ان يطلب منهم ممارسة اي من التدريبات الرياضية

وأكدت الادارة العامة للقيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة الإلتزام الكامل بهذه التعليمات لضمان سير عملية التدريب بكفاءة ودقة، متمنيةً التوفيق والسداد لجميع المعلمين الجدد في بداية مشوارهم المهني.

وعلى جانب آخر ، تتابع الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة نادية عبد الله عوض إجراءات تسليم الشهادات المؤمنة الخاصة بالدفعة الرابعة من مسابقة 30 ألف معلم  ، للمديريات التعليمية.

وبحسب ما تم إعلانه من الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  ، قد تم حتى الآن الانتهاء من تسليم الشهادات للسادة المسئولين المختصين بالاستلام في المديريات التعليمية بمحافظات :

  •  الاقصر
  •  الفيوم
  •  جنوب سيناء
  •  بني سويف
  •  القاهرة
  •  الاسماعيلية
  •  البحر الاحمر
  •  الغربية
  •  الوادي الجديد
  •  الدقهلية
  •  قنا
  • الشرقية
  •  السويس
  •  سوهاج
  •  اسوان
  •  مطروح
  •  البحيرة
  •  المنيا
