التعليم تسلم شهادات الدفعة الرابعة من مسابقة 30 ألف معلم للمديريات

تتابع الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة نادية عبد الله عوض إجراءات تسليم الشهادات المؤمنة الخاصة بالدفعة الرابعة من مسابقة 30 ألف معلم ، للمديريات التعليمية.

وبحسب ما تم إعلانه من الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد تم حتى الآن الانتهاء من تسليم الشهادات للسادة المسئولين المختصين بالاستلام في المديريات التعليمية بمحافظات :

الاقصر

الفيوم

جنوب سيناء

بني سويف

القاهرة

الاسماعيلية

البحر الاحمر

الغربية

الوادي الجديد

الدقهلية

قنا

ووجهت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التهنئة لجميع معلمي الدفعة الرابعة بالتوفيق والنجاح، وأن يكونوا قدوة في رسالتهم السامية وعملهم التربوي.

وعلى جانب آخر ، حددت الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط وإجراءات تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم.

حيث وجهت الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بالبدء فى برنامج تدريب المعلمين المرشحين للتعيين ضمن مسابقة 30 ألف معلم بالدفعة الخامسة لمدة 3 أيام يومين تربوى ويوم رياضي ، وذلك بدايه من اليوم الاثنين 6 أكتوبر حتى الأربعاء 8 من نفس الشهر ، في قاعات التدريب بجميع الإدارات التعليمية كل على حسب أماكن سكنهم.

وشددت الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم على أن يتم إعلان المستهدفين الوارد أسماءهم من الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية بالوزارة بأماكن التدريب.