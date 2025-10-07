قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

7 أكتوبر.. حرب مستمرة وضحايا مفقودون وجهود دولية لوقف الإبادة والمجاعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

اليوم تدخل الحرب في قطاع غزة عامها الثاني، بداية من في 7 أكتوبر 2023، عندما شنت حركة حماس هجوماً مفاجئاً على إسرائيل من قطاع غزة، وأوقع الهجوم عدد من القتلى والجرحى والأسرى الإسرائيليين.

ومنذ ذلك الحين، الحرب لم تتوقف فعلياً — مسارات الاشتباك، التفاوض، الضغوط الدولية، والمعاناة المدنية كلها مستمرة إلى اليوم.

جرائم جيش الاحتلال 

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 13 آخرين جراء قصف إسرائيلي وسط غزة

بدأ جيش الاحتلال في استهداف المنازل والمستشفيات والمساجد والكنائس في قطاع غزة، دون الاهتمام بالقوانين الدولية، حيث يسعى الاحتلال الصهيوني إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بكافة الطرق.

 رفض التهجير القسري للفلسطينيين 

استشهاد 29 فلسطينيًا برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أعلنت الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى دعمها الكامل للشعب الفلسطيني ورفض التهجير بشكل نهائي، وكذلك الأمر بالنسبة للدول العربية والإسلامية، ومنذ ذلك الحين يسعى الاحتلال إلى محو قطاع غزة وشعبه.

حصار إسرائيلي ومجاعة داخل القطاع

الأونروا: نواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة في غزة وسط الحرب والمجاعة

 

المدنيون في غزة يعيشون في أوضاع بالغة الصعوبة، نتيجة نقص في الغذاء، الأدوية، الملاجئ، والمياه الصالحة للشرب والتعنت الواضح من قبل قوات الاحتلال.

جهود مصرية وعربية مستمرة 

الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 42 حاملة نحو 3400 طن مساعدات إنسانية إلى غزة

تسعى الدولة المصرية والدول العربية إلى وقف الحرب في قطاع غزة بشتى الطرق، بالرغم من التعنت الإسرائيلي الواضح، كما تعمل الدولة المصرية طوال الوقت على دعم الشعب الفلسطيني وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية.

قطاع غزة إسرائيل غزة الاحتلال الإسرائيلي

