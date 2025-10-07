7 أكتوبر.. حرب مستمرة وضحايا مفقودون وجهود دولية لوقف الإبادة والمجاعة

اليوم تدخل الحرب في قطاع غزة عامها الثاني، بداية من في 7 أكتوبر 2023، عندما شنت حركة حماس هجوماً مفاجئاً على إسرائيل من قطاع غزة، وأوقع الهجوم عدد من القتلى والجرحى والأسرى الإسرائيليين.

ومنذ ذلك الحين، الحرب لم تتوقف فعلياً — مسارات الاشتباك، التفاوض، الضغوط الدولية، والمعاناة المدنية كلها مستمرة إلى اليوم.

جرائم جيش الاحتلال

بدأ جيش الاحتلال في استهداف المنازل والمستشفيات والمساجد والكنائس في قطاع غزة، دون الاهتمام بالقوانين الدولية، حيث يسعى الاحتلال الصهيوني إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بكافة الطرق.

رفض التهجير القسري للفلسطينيين

أعلنت الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى دعمها الكامل للشعب الفلسطيني ورفض التهجير بشكل نهائي، وكذلك الأمر بالنسبة للدول العربية والإسلامية، ومنذ ذلك الحين يسعى الاحتلال إلى محو قطاع غزة وشعبه.

حصار إسرائيلي ومجاعة داخل القطاع

المدنيون في غزة يعيشون في أوضاع بالغة الصعوبة، نتيجة نقص في الغذاء، الأدوية، الملاجئ، والمياه الصالحة للشرب والتعنت الواضح من قبل قوات الاحتلال.

جهود مصرية وعربية مستمرة

تسعى الدولة المصرية والدول العربية إلى وقف الحرب في قطاع غزة بشتى الطرق، بالرغم من التعنت الإسرائيلي الواضح، كما تعمل الدولة المصرية طوال الوقت على دعم الشعب الفلسطيني وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية.