قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة والسكان يزور مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة
من جديد ..صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة
الجيش السوري وقسد يتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حلب
مصرع شخص وإصابة أخرى في اصطدام سيارة بالرصيف بالطريق الدائري في قليوب
جوتيريش: ندعو لاغتنام فرصة «اقتراح ترامب» لإنهاء حرب غزة
تعرف على أماكن الكشف الطبي وإجراء التحاليل لمرشحي مجلس النواب بالقليوبية
سقوط 7 مصابين بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز توزيع المساعدات
إعلام عبري: إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف
7 أكتوبر.. حرب مستمرة وضحايا مفقودون وجهود دولية لوقف الإبادة والمجاعة
الخارجية: نحرز تقدما كبيرا لإنهاء الحرب على قطاع غزة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية
التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حلب بسوريا بعد تصاعد كبير للعنف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط الدفاعات الجوية صباح اليوم 25 طائرة مسيرة أوكرانية منها 16 فوق البحر الأسود، و6 فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، و3  فوق منطقة موسكو.

وشنت روسيا هجوما بطائرات مسيرة، السبت، على محطة قطارات أوكرانية، أسفر عن مقتل شخص واحد، وإصابة نحو 30 آخرين، في تصعيد جديد اعتبرته كييف أنه جزء من الهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية للسكك الحديد وشبكات الطاقة منذ بدء الحرب في فبراير عام 2022.

وقالت “أوكسانا تاراسيوك” رئيسة إدارة منطقة سومي، إن الحادث أودى بحياة شخص واحد وأصاب نحو 30 آخرين بجروح متفاوتة، دون ورود تقارير إضافية عن وفيات.

من جهته، أوضح أولكسندر بيرتسوفسكي، رئيس شركة السكك الحديدية الوطنية الأوكرانية، أن الهجوم يهدف إلى قطع التواصل مع المجتمعات على الجبهة؛ من خلال استهداف القاطرات والعربات المرفقة بها بشكل متزايد، لتعطيل حركة القطارات في المناطق الحدودية والخطوط الأمامية.

وتتزامن هذه الهجمات، مع تصاعد الضربات الروسية على شبكات الطاقة الأوكرانية، حيث تسببت موجة من الهجمات الليلية في انقطاع الكهرباء عن نحو 50 ألف منزل في منطقة تشرنيجيف، كما استهدفت القوات الروسية منشآت الغاز والطاقة.

وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على منصة “إكس”، أن الهجوم استهدف قطارين للركاب في مدينة شوستكا بمنطقة سومي شمال شرق أوكرانيا، أحدهما محلي، والآخر متجه إلى العاصمة كييف.

وقال زيلينسكي: "علمنا في الوقت الحاضر بوقوع ما لا يقل عن 30 ضحية بين الركاب وموظفي السكك الحديد.. لا يمكن أن يجهل الروس أنهم يستهدفون مدنيين".

وفي المقابل، نفَّذ الجيش الأوكراني ضربات محدودة على مصفاة نفطية في منطقة لينينجراد شمالي غرب روسيا، في إطار الرد المشروع على الهجمات اليومية على المدن ومنشآت الكهرباء الأوكرانية.
 

روسيا أوكرانيا طائرة مسيرة وزارة الدفاع الروسية الجيش الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

اسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها

جواز السفر المصري

بدون تأشيرة.. قائمة الدول التي يمكنك دخولها بجواز السفر المصري فقط

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

أحمد عمر هاشم

ناعيًا أحمد عمر هاشم.. البحوث الإسلامية: فقدنا حارسا أمينا على السُّنة النبوية

أحمد عمر هاشم

مفتي الهند ينعي عمر هاشم: عالم فذ وأحد أركان الدعوة والعلم

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: النبي علمنا كيف نسعد ونمرح في إطارٍ من الالتزام والمسئولية

بالصور

بالفرير الأبيض.. مي عمر تخطف الأنظار داخل سيارتها

بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد