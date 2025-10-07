وفاة صاحب مكتب سيارات داخل الشهر العقاري بالسادات إثر مشاجرة بسبب أولوية الدور

توفي صاحب مكتب سيارات داخل مقر الشهر العقاري بمركز السادات وذلك إثر مشاجرة مع آخرين بسبب أولوية الدخول والدور علي إنهاء مصلحتهم.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بوفاة “ ا.ف ” مالك مكتب سيارات داخل مقر الشهر العقاري إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وبالانتقال تبين وقوع مشاجرة بين المجني عليه وآخرون داخل مكتب الشهر العقاري بسبب الخلاف علي أولوية الدور.

حيث فوجئ الموجودون بالشهر العقاري بسقوط صاحب مكتب السيارات مغشيا عليه وحاولوا افاقته دون نتيجة وبنقله الي المستشفي تبين إصابته بأزمة قلبية وتوقف قلبه وحاول الأطباء انعاشه ولكن دون نتيجة.

فيما تم التحفظ علي طرف المشاجرة الآخر وهم شقيقين وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.