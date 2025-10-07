وزير الصحة يهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة توليه منصب مدير عام اليونسكو

تقدم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بخالص التهنئة للدكتور خالد العناني، بمناسبة فوزه وتوليه منصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كأول مسؤول مصري وعربي يتولى هذا المنصب التاريخي.

وأعرب الدكتور خالد عبد الغفار، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن فوز الدكتور خالد العناني بأغلبية ساحقة بلغت 55 صوتًا مقابل صوتين فقط للمنافس، من إجمالي 57 صوتًا، يعكس مكانة الدولة المصرية الرائدة على الساحة العالمية، وثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية، مضيفا أن هذا الإنجاز يُعد شهادة على الريادة المصرية في مجالات التربية والعلم والثقافة، وتتويجًا لجهود مصر في تعزيز الشراكات الدولية.

دور اليونسكو كمنارة للعلم والثقافة في العالم أجمع

وتمنى الدكتور خالد عبدالغفار، للدكتور خالد العناني التوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة، ليرسخ دور اليونسكو كمنارة للعلم والثقافة في العالم أجمع، مشيدًا بمسيرته الحافلة بالعطاء، وما يتمتع به من خبرات علمية وإدارية رفيعة المستوى، أهّلته ليتبوأ ثقة المجتمع الدولي، ويؤكد قدرة الكفاءات المصرية على المشاركة الفاعلة في صياغة السياسات العالمية.