قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل فتح باب التقديم.. شروط الترشح لانتخابات النواب 2025 والمستندات المطلوبة
أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7-10-2025
التعليم تسلم شهادات الدفعة الرابعة من مسابقة 30 ألف معلم للمديريات
محمود سمير: ليس من حق إمام عاشور المطالبة بالمساواة مع زيزو
بسبب أزمة المستحقات.. فيريرا يتعرض للطرد من مسكنه 4 مرات
ترامب: ما الذي تخطط كييف لفعله بصواريخ توماهوك أمريكية الصنع؟
سنتوصل لاتفاق بغزة.. ترامب يعلق على محادثات حماس وإسرائيل في مصر
مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي
دعاء الصباح والرزق.. كلمات تفتح لك أبواب البركة مع أول النهار
محمود بنتايج يهدد الزمالك بشكوى جديدة.. هل ينتقل للأهلي؟
وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان.. تهنئة لخالد العناني واحتفالات متنوعة بانتصارات أكتوبر

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق: 6/10/2025.

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة للدكتور خالد العنانى لفوزه بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو" بعد تصويت المجلس التنفيذى للمنظمة بمقرها فى العاصمة الفرنسية باريس، وحصوله على 55 صوتاً من أصل 57 صوتاً. 

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن منظمة اليونسكو تمتلك سجلاً مشرفاً وسابقة أعمال ناصعة على أرض المحافظة، تمتد لعقود طويلة من التعاون المثمر في حماية وصون التراث الإنساني والحضاري الفريد الذي تزخر به أسوان حيث أنه فى عام 1964 أطلقت اليونسكو حملتها التاريخية لإنقاذ آثار النوبة بالتعاون مع الحكومة المصرية، وذلك عقب تهديدها بالغرق نتيجة بناء السد العالى. 

https://www.elbalad.news/6722554

ضمن إحتفالات المحافظة بالذكرى الـ 52 لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتقديم التهنئة لرجال القوات المسلحة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة بمقر قيادة قطاع أسوان العسكرى حيث كان فى إستقباله العميد أحمد كمال قائد القطاع ، بجانب قادة الوحدات والتشكيلات العسكرية .

ومن جانبه قدم الدكتور إسماعيل كمال التهنئة بإسم شعب أسوان وجميع أجهزته على كافة المستويات للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وللشعب المصرى وأبناء أسوان بهذه الذكرى الغالية ، مؤكداً على أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل ملحمة بطولية خالدة في وجدان الأمة المصرية لما جسدته من معاني التضحية والفداء والولاء للوطن .

https://www.elbalad.news/6721989

جهود متنوعة 
 

قدم ممثلى جمعية خور قندى الزراعية بجنوب أسوان خالص شكرهم وتقديرهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى تقديراً وعرفاناً لإهتمامه الكبير بإستكمال صرف مستحقات من لم يتم تعويضهم من أبناء النوبة المتضررين من إنشاء السد العالى وتعلية خزان أسوان ، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات وتذليل العقبات لتحقيق ذلك بالشكل المطلوب .

وأشادوا بالجهود المتميزة التى يبذلها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى مختلف قطاعات العمل العام ، وحرصه الدائم على تلبية المطالب الجماهيرية ، والإستماع لشكاوى المواطنين بالإلتحام المباشر معهم من خلال جولاته المتواصلة فى جميع أنحاء المحافظة ، والتى تساهم فى رفع المعاناة وتحسين مستوى المعيشة والخدمات لأبناء أسوان.

ووجه الدكتور إسماعيل كمال المسئولين بسرعة التدخل لحلها ، وفى مقدمتها الإسراع فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بقرى أبو الريش والأعقاب وغرب سهيل وغرب أسوان ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، مع إستكمال توصيل الوصلات المنزلية وخطوط الطرد وباقى المكونات الأساسية للمشروعات بهذه المناطق .

خور قندى الزراعية يشكرون الرئيس السيسى لصرف مستحقات المتضررين من تعلية خزان أسوان

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| رحيل 3 نجوم وصفقة بيراميدز التبادلية وتجديد عقد الحريفة

الزوجاان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

اسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها

جواز السفر المصري

بدون تأشيرة.. قائمة الدول التي يمكنك دخولها بجواز السفر المصري فقط

ترشيحاتنا

الدكتور خالد العناني

وزيرة البيئة تهنئ خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو

العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

السكة الحديد: نقل أكثر من 21 ألف سوداني ضمن مبادرة العودة الطوعية

الموانىء

ميناء شرق بورسعيد يحتل المركز الثالث عالميا والأول إقليميا في مؤشر أداء موانئ الحاويات

بالصور

أفضل مواعيد قص الشعر في شهر أكتوبر 2025.. وتحذير من هذه الأوقات

مواعيد قص الشعر
مواعيد قص الشعر
مواعيد قص الشعر

رام 1500 بمحرك هيمي V8.. الشاحنة الأسرع مبيعا في أمريكا

رام 1500
رام 1500
رام 1500

طريقة عمل الأرز بالدجاج بمذاق شهي

أرز بالدجاج
أرز بالدجاج
أرز بالدجاج

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

اختفاء لوحة خنتي كا

اختفاء غامض يهز سقارة.. تحقيقات تكشف لغز لوحة خنتي كا المفقودة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد