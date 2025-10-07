أخبار أسوان.. تهنئة لخالد العناني واحتفالات متنوعة بانتصارات أكتوبر

أحداث متنوعة شهدتها محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق: 6/10/2025.

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة للدكتور خالد العنانى لفوزه بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو" بعد تصويت المجلس التنفيذى للمنظمة بمقرها فى العاصمة الفرنسية باريس، وحصوله على 55 صوتاً من أصل 57 صوتاً.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن منظمة اليونسكو تمتلك سجلاً مشرفاً وسابقة أعمال ناصعة على أرض المحافظة، تمتد لعقود طويلة من التعاون المثمر في حماية وصون التراث الإنساني والحضاري الفريد الذي تزخر به أسوان حيث أنه فى عام 1964 أطلقت اليونسكو حملتها التاريخية لإنقاذ آثار النوبة بالتعاون مع الحكومة المصرية، وذلك عقب تهديدها بالغرق نتيجة بناء السد العالى.

ضمن إحتفالات المحافظة بالذكرى الـ 52 لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتقديم التهنئة لرجال القوات المسلحة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة بمقر قيادة قطاع أسوان العسكرى حيث كان فى إستقباله العميد أحمد كمال قائد القطاع ، بجانب قادة الوحدات والتشكيلات العسكرية .

ومن جانبه قدم الدكتور إسماعيل كمال التهنئة بإسم شعب أسوان وجميع أجهزته على كافة المستويات للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وللشعب المصرى وأبناء أسوان بهذه الذكرى الغالية ، مؤكداً على أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل ملحمة بطولية خالدة في وجدان الأمة المصرية لما جسدته من معاني التضحية والفداء والولاء للوطن .

قدم ممثلى جمعية خور قندى الزراعية بجنوب أسوان خالص شكرهم وتقديرهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى تقديراً وعرفاناً لإهتمامه الكبير بإستكمال صرف مستحقات من لم يتم تعويضهم من أبناء النوبة المتضررين من إنشاء السد العالى وتعلية خزان أسوان ، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات وتذليل العقبات لتحقيق ذلك بالشكل المطلوب .

وأشادوا بالجهود المتميزة التى يبذلها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى مختلف قطاعات العمل العام ، وحرصه الدائم على تلبية المطالب الجماهيرية ، والإستماع لشكاوى المواطنين بالإلتحام المباشر معهم من خلال جولاته المتواصلة فى جميع أنحاء المحافظة ، والتى تساهم فى رفع المعاناة وتحسين مستوى المعيشة والخدمات لأبناء أسوان.

ووجه الدكتور إسماعيل كمال المسئولين بسرعة التدخل لحلها ، وفى مقدمتها الإسراع فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بقرى أبو الريش والأعقاب وغرب سهيل وغرب أسوان ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، مع إستكمال توصيل الوصلات المنزلية وخطوط الطرد وباقى المكونات الأساسية للمشروعات بهذه المناطق .

