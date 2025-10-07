قبرص تهنئ "العناني" لانتخابه المستحق لمنصب مدير عام اليونسكو"

تقدمت قبرص بأحر التهاني للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري السابق، بمناسبة انتخابه الموفق والمستحق مديرًا عامًا جديدًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وذكرت سفارة قبرص بالقاهرة - عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن العناني هو أول مصري يشغل هذا المنصب، ويعد فوزه الساحق دليلاً على مؤهلاته الممتازة، وعلى التقدير الكبير الذي يحظى به من المجتمع الدولي، والثقة الممنوحة له لقيادة هذه الهيئة العالمية الحاسمة.

وأعربت قبرص عن تمنياتها للدكتور العناني كل التوفيق في مهمته الجديدة، وتعهدت بدعمها الكامل له.