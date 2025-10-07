ناقد رياضي يكشف استعدادات مصر لمباراة جيبوتي في التصفيات المؤهلة للمونديال

كشف الناقد الرياضي لطفي السقعان، تفاصيل استعدادات منتخب مصر لمواجهة جيبوتي ضمن مواجهات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ .



وتابع خلال لقائه مع أحمد دياب وعبيدة أمير، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن جيبوتي ليست في مستوى مخيف بالنسبة لمصر ولم تكسب الفراعنة ولا مرة.



ولفت إلى أن جيبوتي تتذيل المجموعة بنقطة واحدة جمعتها من تعادل بينما خسرت جميع المباريات الأخرى، ولذا هناك أريحية لمنتخب مصر في مباراة الغد.



وأكد الناقد الرياضي لطفي السقعان، أن الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لم يختبر بعد في مواجهة ندية كبيرة ولم يحتك بمنتخبات قوية منذ توليه المهمة، لأن المعيار المنافسين وليس المجموعة الحالية.

