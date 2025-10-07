قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العمانية أمامة اللواتية تصل الأردن بعد اعتقالها بأسطول الصمود
الخارجية: مناقشات شرم الشيخ تهدف لتنفيذ خطة ترامب الخاصة بإحلال السلام في الشرق الأوسط
وداع مهيب.. الإمام الأكبر يتقدم جنازة أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر
نتنياهو يعترف: لم نهزم حماس ونقترب من نهاية الحرب
من قلب حرب غزة.. توثيق مأساة القطاع على مدار عامين
الإعلام في قلب النار.. مراسل غزة يروي مأساة الصحفيين بعد عامين من الحرب
إسنا تودع عريسها الطبيب في يوم زفافه.. الفرح تحول إلى مأتم| القصة الكاملة
طالب 83 مليون جنيه .. شوبير يكشف حقيقة صدور قرار لصالح زيزو ضد الزمالك
الصحة اللبنانية: استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على دير عامص
موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي الحاسمة في التصفيات والقنوات الناقلة
تفاصيل فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2025»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دعما لأبطال الحياة.. المحاربون القدامى يشاركون أطفال الأورام رسم بانوراما أكتوبر

أبطال الحرب يساندون أبطال الحياة.. المحاربون القدامى يشاركون أطفال شفاء الأورمان في رسم بانوراما أكتوبر
أبطال الحرب يساندون أبطال الحياة.. المحاربون القدامى يشاركون أطفال شفاء الأورمان في رسم بانوراما أكتوبر

في أجواء وطنية وإنسانية مؤثرة، نظمت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، فعالية فنية خاصة بعنوان "من أبطال أكتوبر إلى أبطال محاربي السرطان"، بمشاركة المحاربين القدامى لحرب أكتوبر المجيدة، حيث شاركوا أطفال المستشفى في رسم وتلوين بانوراما نصر أكتوبر، تعبيرًا عن فخرهم ببطولات الجيش المصري، ودعمًا للأطفال في رحلتهم العلاجية.

جاءت الفعالية ضمن احتفالات شهر أكتوبر المجيد، بهدف غرس روح الانتصار والإصرار في نفوس الأطفال، والتأكيد على أن معركة محاربة المرض لا تقل شرفًا عن معارك الدفاع عن الوطن.

وخلال الفعالية، أعرب المحاربون القدامى عن سعادتهم الكبيرة بمشاركة الأطفال في الأنشطة الفنية، مؤكدين أن ما لمسوه من عزيمة وأمل لدى هؤلاء الأبطال الصغار هو امتداد لروح الجندي المصري الذي لا يعرف المستحيل.

من جانبه، وجّه محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر والتقدير للمحاربين القدامى على حضورهم الكريم ومشاركتهم الفعالة في دعم الأطفال المرضى، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل دعمًا نفسيًا ومعنويًا كبيرًا للأطفال وأسرهم، وتُجسد أسمى معاني الوطنية والتكافل الإنساني.

وصرّح أحمد شوقي، مدير العلاقات العامة والإعلام بمستشفيات شفاء الأورمان، أن هذا اليوم يُعد ملحمة تاريخية نحرص على الاحتفال بها سنويًا مع أبطالنا محاربي السرطان، في رسالة تؤكد أن روح النصر والأمل واحدة مهما اختلفت المعارك.

واختُتمت الفعالية بالتقاط الصور التذكارية وتوزيع الهدايا على الأطفال المشاركين، وسط أجواء مبهجة غلبت عليها مشاعر الفخر والأمل والانتماء.

الاقصر اخبار الاقصر شفاء الاورمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7-10-2025

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

ترشيحاتنا

أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد نعينع ناعيا الدكتور أحمد عمر هاشم: فقدت أخا حبيبا وصديقا عزيزا

أحمد عمر هاشم

ناعيًا أحمد عمر هاشم.. البحوث الإسلامية: فقدنا حارسا أمينا على السُّنة النبوية

أحمد عمر هاشم

مفتي الهند ينعي عمر هاشم: عالم فذ وأحد أركان الدعوة والعلم

بالصور

استخدامات الخل الأبيض فى التنظيف

استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..
استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..
استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2025»

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.

نيللي كريم تخطف الأنظار في شوارع باريس.. شاهد

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد