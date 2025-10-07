دعما لأبطال الحياة.. المحاربون القدامى يشاركون أطفال الأورام رسم بانوراما أكتوبر

في أجواء وطنية وإنسانية مؤثرة، نظمت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، فعالية فنية خاصة بعنوان "من أبطال أكتوبر إلى أبطال محاربي السرطان"، بمشاركة المحاربين القدامى لحرب أكتوبر المجيدة، حيث شاركوا أطفال المستشفى في رسم وتلوين بانوراما نصر أكتوبر، تعبيرًا عن فخرهم ببطولات الجيش المصري، ودعمًا للأطفال في رحلتهم العلاجية.

جاءت الفعالية ضمن احتفالات شهر أكتوبر المجيد، بهدف غرس روح الانتصار والإصرار في نفوس الأطفال، والتأكيد على أن معركة محاربة المرض لا تقل شرفًا عن معارك الدفاع عن الوطن.

وخلال الفعالية، أعرب المحاربون القدامى عن سعادتهم الكبيرة بمشاركة الأطفال في الأنشطة الفنية، مؤكدين أن ما لمسوه من عزيمة وأمل لدى هؤلاء الأبطال الصغار هو امتداد لروح الجندي المصري الذي لا يعرف المستحيل.

من جانبه، وجّه محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر والتقدير للمحاربين القدامى على حضورهم الكريم ومشاركتهم الفعالة في دعم الأطفال المرضى، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل دعمًا نفسيًا ومعنويًا كبيرًا للأطفال وأسرهم، وتُجسد أسمى معاني الوطنية والتكافل الإنساني.

وصرّح أحمد شوقي، مدير العلاقات العامة والإعلام بمستشفيات شفاء الأورمان، أن هذا اليوم يُعد ملحمة تاريخية نحرص على الاحتفال بها سنويًا مع أبطالنا محاربي السرطان، في رسالة تؤكد أن روح النصر والأمل واحدة مهما اختلفت المعارك.

واختُتمت الفعالية بالتقاط الصور التذكارية وتوزيع الهدايا على الأطفال المشاركين، وسط أجواء مبهجة غلبت عليها مشاعر الفخر والأمل والانتماء.