محافظ الأقصر يلتقي أهالي نجع عبادي لمتابعة ملف الصرف الصحي ويوجه بسيارة كسح

استقبل المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، وفدًا من أهالي نجع عبادي التابع لمنطقة الكرنك، شمال الأقصر ، وذلك لمتابعة ملف الصرف الصحي بالقرية.

وأكد محافظ الأقصر خلال اللقاء أن مشروعات الصرف الصحي تُعد أساس التقدم في جميع قرى مصر، موضحًا أن إدخال خدمة الصرف الصحي يتبعه استكمال باقي المرافق والخدمات مثل الغاز الطبيعي وغيرها.

وأضاف عماره ، أنه يعمل جاهدًا على تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في آخر عشرة قرى متبقية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن نجع عبادي من بين هذه القرى التي سيتم إدخال الخدمة بها قريبًا، حيث وعد الأهالي بأنه سيتم خلال الفترة القادمة وضع حجر الأساس لمحطة الصرف الصحي بالقرية.

كما استجاب المحافظ لطلب الأهالي بزيادة سيارات الكسح، حيث وجه سكرتير مدينة الأقصر بإعادة توزيع سيارات الكسح، مع إرسال سيارة كبري إضافية لخدمة القرية وتحسين مستوى النظافة بها والبيئة بها .