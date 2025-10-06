تصادم ميكروباص بأتوبيس في الأقصر دون إصابات والأمن يرفع آثار الحادث

شهدت منطقة العوامية بمدينة الأقصر اليوم الاثنين حادث تصادم محدود بين سيارة ميكروباص وأتوبيس متوقف على جانب الطريق، دون وقوع أي إصابات بشرية، وسط استجابة سريعة من رجال المرور والأمن لإعادة حركة السير لطبيعتها.

وتبين من المعاينة الأولية أن سائق الميكروباص حاول تفادي أحد المارة بشكل مفاجئ مما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالأتوبيس المتوقف، مسببًا تلفيات بسيطة في المركبتين.

وانتقلت على الفور قوة من إدارة مرور الأقصر وضباط المباحث لموقع الحادث، حيث تم رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.