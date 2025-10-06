زراعة الأقصر تعلن صرف الأسمدة بالكامل لعدد من الجمعيات وتكثف متابعة الحقول والآفات

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر بقيادة المهندس محمد فؤاد حسن وكيل وزارة الزراعة عن الانتهاء الكامل من صرف الأسمدة الزراعية للجمعيات التعاونية بعدة مراكز بالمحافظة، وذلك في إطار جهود دعم المزارعين وضمان وصول مستلزمات الإنتاج في الوقت المحدد.

وأوضح وكيل الوزارة أن الجمعيات التي تم الصرف لها بالكامل تشمل الشغب، بندر إسنا، الكيمان، النجوع قبلي، البعيرات، المريس، الرزيقات قبلي، أرمنت الحيط، والوابورات، مؤكدا أن عملية التوزيع تمت وفق آلية عادلة وشفافة تضمن حصول كل مزارع على حصته دون تأخير.

كما نفذت إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بالوحدات الزراعية، شملت الوحدة الزراعية بقرية توماس البحرية، حيث تم التأكد من الانضباط الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.

وفي سياق متصل، واصلت لجان المكافحة الزراعية أعمالها الميدانية لمتابعة المحاصيل الصيفية وخاصة زراعة الذرة الشامية بمنطقة النجوع بحري، بهدف رصد أي إصابات حشرية وتقديم التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين.

من جانبه، تابع وكيل الوزارة الحقول الإرشادية بمركز القرنة، حيث أظهرت النتائج أن المحاصيل في حالة جيدة دون إصابات تذكر، كما تفقد حقول السمسم صنف “شندويل 3” ذات الجودة العالية، مشيدًا بجهود الإرشاد الزراعي في توعية الفلاحين بطرق التعامل مع المحصول بعد الحصاد لضمان أفضل عائد اقتصادي وتحقيق موسم ناجح.