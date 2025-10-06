وكيل زراعة الأقصر: تحديث بيانات الحصر الزراعي وضبط منظومة توزيع الأسمدة

واصل المهندس محمد فؤاد حسن وكيل وزارة الزراعة بالأقصر جولاته الميدانية لمتابعة استعدادات الموسم الزراعي الجديد، حيث تفقد اليوم مصنع سكر أرمنت برفقة عدد من القيادات التنفيذية والفنية، للوقوف على جاهزية خطوط الإنتاج ومراحل التكرير استعدادا لموسم عصر القصب.

واستمع وكيل الوزارة إلى شرح مفصل حول خطط الصيانة والتطوير وكميات الإنتاج المستهدفة لهذا الموسم، مؤكدا أهمية دعم صناعة السكر لما تمثله من ركيزة اقتصادية رئيسية بالمحافظة، وضرورة التنسيق المستمر بين الزراعة والمصنع لتحقيق أعلى معدلات توريد وجودة في القصب المنتج محليًا.

وخلال جولته، تابع وكيل الوزارة أعمال الإدارة الزراعية بأرمنت، وتفقد سير العمل الإداري والفني، واستعرض تقارير مكافحة الآفات وتوزيع الأسمدة واستعدادات الزراعات الشتوية، مشددا على أهمية تذليل العقبات أمام المزارعين وتقديم الدعم الفني اللازم لهم.

كما عقد اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات الزراعية والتعاونية لمناقشة ملفات الحصر الزراعي، الحيازات، وصرف الأسمدة، إضافة إلى حماية الأراضي من التعديات. وأكد ضرورة تحديث بيانات الحصر الزراعي بدقة، وضبط منظومة توزيع الأسمدة لضمان وصولها للمستحقين، مع الاستعداد الجيد للموسم الشتوي وتوفير مستلزمات الإنتاج في التوقيتات المناسبة.

وأشار فؤاد إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيف المتابعة الميدانية والتوسع في الحقول الإرشادية لتعميم الممارسات الزراعية الحديثة وزيادة الإنتاجية.

