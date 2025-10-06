قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وحدة "أيادي مصر" بالأقصر تشارك في معرض الحرف اليدوية والتراثية بمركز دندرة الثقافي

وحدة "أيادي مصر" بالأقصر تشارك في معرض الحرف اليدوية والتراثية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الحادي عشر بمركز دندرة الثقافي
وحدة "أيادي مصر" بالأقصر تشارك في معرض الحرف اليدوية والتراثية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الحادي عشر بمركز دندرة الثقافي
شمس يونس

 شاركت وحدة "أيادي مصر" بمحافظة الأقصر بمعرض الحرف اليدوية والتراثية المقام على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي الحادي عشر بمركز دندرة الثقافي بالتعاون مع مؤسسة المنارة والضحى.

وضم المعرض مجموعة من منتجات الحرف اليدوية والتراثية بأيدي الحرفيين وبمشاركة حرفيين يدويين من ذوي الهمم.

وشهد المعرض إفتتاح الأمير هاشم الدندراوي، رئيس مراكز دندرة التنموية، حيث تضمن المعرض عرضًا مميزًا لمجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية التي تعكس مهارة وإبداع الحرفيين المشاركين من وحدة أيادي مصر ومؤسسة المنارة والضحى.

وتأتي الدعوة بالمشاركة بهذا المعرض في إطار دعم الحرف التراثية وتمكين الحرفيين، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، من خلال الجمع بين أصالة الماضي وإبداع الحاضر في مساحة تحتفي بالفن والإبداع المحلي.

حضر المعرض حياه عبد الرحيم منسق عام وحدة ايادي مصر بمحافظة الأقصر  ونهال أبو المجد نائب الوحدة بالتعاون مع فاطمة بغدادي رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة المنارة والضحى ومؤسس الحرفجية.

الاقصر اخبار الاقصر محافظ الاقصر

