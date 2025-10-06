ري الأقصر تطمئن المواطنين: الوضع المائي مستقر ولا صحة للشائعات

أكد المهندس صالح إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي قنا والأقصر، أن الأوضاع المائية في محافظة الأقصر مستقرة في الوقت الراهن.

وشدد على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري والمنصة الإعلامية للوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، لمتابعة الموقف الحالي للمنظومة المائية بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مجدي فوزي بندي رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية النيل للوجه القبلي، والمهندس عبدالسلام محمد خليل مدير عام حماية النيل بالأقصر، الوضع الراهن لمناسيب المياه بنهر النيل، مؤكدين أن الوضع مستقر حتى تاريخه، وأن المناسيب في الحدود المعتادة سنويًا.

وأشارا إلى أنه في حالة مرور أقصى التصرفات المائية، قد تتعرض بعض الجزر وأراضي طرح النهر للغمر، وهي تقع ضمن القطاع المائي لمجرى نهر النيل ومتعدية على أملاك الدولة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك التعديات من قبل الإدارة العامة لحماية النيل بالأقصر.

كما تم تشكيل لجان ميدانية من قبل الإدارة العامة لحماية النيل بالأقصر والوحدات المحلية، للانتقال على الطبيعة وإخطار المواطنين واضعي اليد على الأراضي المعرضة للغمر لإخلائها وأخذ الحيطة والحذر، وتم تحرير محاضر انضمامية بذلك، مع استمرار التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة أي طارئ قد يحدث.

وانتهى الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الدقيقة لحالة المنظومة المائية بالمحافظة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية للحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.