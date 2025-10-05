الأقصر تحتفل بالذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد.. إكليل زهور للجندي المجهول وروح الفخر تعانق الشوارع... شاهد



في أجواء وطنية مهيبة تعانقت فيها مشاعر الفخر والانتماء، شهدت محافظة الأقصر صباح اليوم مراسم احتفالية مهيبة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث وضع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، وقرأ الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء الوطن الذين سطروا بدمائهم أنبل ملاحم البطولة والفداء.

شارك في المراسم الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، واللواء أ.ح محمد الرفاعي قائد المنطقة الجنوبية العسكرية لفرقة 15 دفاع جوي، واللواء طيار أ.ح محمد الراجحي قائد المنطقة الجوية الجنوبية، واللواء محمد أبو الليل مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية والدينية ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن.

وتزينت ميادين الأقصر وشوارعها بأعلام مصر والزهور احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، وشارك الأطفال في الفعاليات حاملين الأعلام، لتتجدد روح النصر في القلوب جيلاً بعد جيل.

وخلال كلمته، هنأ محافظ الأقصر قيادات الدولة وشعب مصر العظيم بذكرى العبور المجيد، مؤكدًا أن نصر أكتوبر سيظل علامة مضيئة في تاريخ الأمة ورمزًا للعزة والإرادة المصرية التي لا تنكسر، موجّهًا تحية تقدير واعتزاز لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، لما يقدمه من جهود وطنية لبناء الدولة المصرية الحديثة وصون كرامتها بين الأمم.

