صحة الأقصر: بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025

أعلن الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر عن توافر التطعيمات المدرسية ضمن خطة الوزارة لتنفيذ حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025.

وأوضح أبو العطا أنه تم تحديد الفئات المستهدفة من الحملة على النحو التالي

تطعيم طلاب الصف الأول الإعدادي بلقاح السحائي الثنائي (AC).

تطعيم طلاب الصف الرابع الابتدائي بلقاح الثنائي الكبير (Td).

ويتم تنفيذ الحملة طبقاً للجدول الزمني المعتمد لضمان حماية الطلاب من الأمراض المعدية.

وأكد وكيل وزارة الصحة ، أن اللقاحات المستخدمة آمنة ومعتمدة من وزارة الصحة، وتُحفظ وتُوزع وفق أعلى معايير الجودة.

وأضاف أن الحملة تُنفذ تحت إشراف الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية وبالتنسيق الكامل مع الإدارات الصحية والمدارس، حرصاً على صحة وسلامة الطلاب بجميع مدارس المحافظة.