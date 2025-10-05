قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بريكس: البرازيل تطلق منصة رقمية لتعزيز المشاركة العالمية بمؤتمر المناخ COP30
كيفية استخراج اشتراك مترو الأنفاق للطلبة.. الأوراق والرسوم المطلوبة
تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي
رئيس وزراء اليونان: مستعدون لدعم الجهود الدبلوماسية من أجل السلام في غزة
القاهرة تعوّل على اجتماع الإثنين لتنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة
يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»
مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء
هنري حمرا .. حاخام يهودي سوري عائد من نيويورك يترشح لبرلمان ما بعد الأسد
مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال
تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد
محافظات

صحة الأقصر: بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلن الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر عن توافر التطعيمات المدرسية ضمن خطة الوزارة لتنفيذ حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025.

وأوضح أبو العطا أنه تم تحديد الفئات المستهدفة من الحملة على النحو التالي

تطعيم طلاب الصف الأول الإعدادي بلقاح السحائي الثنائي (AC).

تطعيم طلاب الصف الرابع الابتدائي بلقاح الثنائي الكبير (Td).

ويتم تنفيذ الحملة طبقاً للجدول الزمني المعتمد لضمان حماية الطلاب من الأمراض المعدية.

وأكد وكيل وزارة الصحة  ، أن اللقاحات المستخدمة آمنة ومعتمدة من وزارة الصحة، وتُحفظ وتُوزع وفق أعلى معايير الجودة.

وأضاف أن الحملة تُنفذ تحت إشراف الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية وبالتنسيق الكامل مع الإدارات الصحية والمدارس، حرصاً على صحة وسلامة الطلاب بجميع مدارس المحافظة.

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

200 ألف جنيه.. مى عمر تثير الجدل بفستانها فى أسبوع الموضة بباريس

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

