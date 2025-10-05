الأقصر من السماء.. 51 بالونًا تحمل 1100 سائح تزين السماء فوق معابد الملوك

في مشهد يعيد للأذهان سحر الأقصر الذي لا يغيب، ارتفعت صباح اليوم 51 رحلة بالون في سماء المدينة، تحمل 1100 سائح، استمتعوا بمشهد بانورامي ساحر فوق البر الغربي ومعابد الملوك والملكات

وانطلقت الرحلات مع الفجر في أجواء هادئة ساعدت على التحليق بسلاسة، وسط متابعة دقيقة من غرفة عمليات البالون الطائر بالتنسيق مع سلطات الطيران المدني لضمان أعلى درجات الأمان

وأشار عدد من منظمي الرحلات إلى أن الإقبال الكبير يعكس الثقة المتزايدة في سياحة الأقصر، خاصة مع استقرار الأوضاع الجوية وازدياد حجوزات الموسم الشتوي، مؤكدين أن رحلات اليوم جسدت لوحة فنية تجمع بين المتعة والمغامرة والأمان