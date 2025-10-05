قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغندور يفتح النار على اللجان الإلكترونية: الحياد أصبح تهمة
محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير
هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. الصيام أم الأطعام؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترحب بموافقة "حماس" على مقترح ترامب بشأن غزة
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج
بيان عربي إسلامي: نؤكد ضرورة بدء مفاوضات غزة للاتفاق على آليات تنفيذ مقترح ترامب
الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تطوير البنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات
مباراة الأهلي والاتحاد تواجه شبح التأجيل في الدوري.. ماذا يحدث؟!
معلومات الوزراء: حياة كريمة تقدم 660 طن مساعدات لفلسطين.. وتعيد إعمار قرى سيول 2021 بأسوان
الأقصر من السماء.. 51 بالونًا تحمل 1100 سائح تزين السماء فوق معابد الملوك

البالون الطائر بالاقصر
البالون الطائر بالاقصر
شمس يونس

في مشهد يعيد للأذهان سحر الأقصر الذي لا يغيب، ارتفعت صباح اليوم 51 رحلة بالون في سماء المدينة، تحمل 1100 سائح، استمتعوا بمشهد بانورامي ساحر فوق البر الغربي ومعابد الملوك والملكات

وانطلقت الرحلات مع الفجر في أجواء هادئة ساعدت على التحليق بسلاسة، وسط متابعة دقيقة من غرفة عمليات البالون الطائر بالتنسيق مع سلطات الطيران المدني لضمان أعلى درجات الأمان

وأشار عدد من منظمي الرحلات إلى أن الإقبال الكبير يعكس الثقة المتزايدة في سياحة الأقصر، خاصة مع استقرار الأوضاع الجوية وازدياد حجوزات الموسم الشتوي، مؤكدين أن رحلات اليوم جسدت لوحة فنية تجمع بين المتعة والمغامرة والأمان

