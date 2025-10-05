قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكرم رائد الرسوم المتحركة عباس ابن العباس

المنتج عباس إبن العباس
المنتج عباس إبن العباس
سعيد فراج

يكرم مهرجان VS-FILM  للأفلام القصيرة جدا في حفل إفتتاح دورته الثانية يوم 2 نوفمبر المقبل رائد الرسوم المتحركة المنتج  عباس إبن العباس تقديرا لمشواره وعطائه الفني المتميز . 

أسس عباس إبن العباس واحدة من الكيانات الضخمة التي أنتجت للشاشات العربية العديد من أعمال الرسوم المتحركة الشهيرة وفي مقدمتها فيلم الفارس والأميرة وهو  أول فيلم عربي رسوم متحركة طويل من إخراج الراحل بشير الديك ولعب بطولته الصوتية كل من محمد هنيدي وحنان ترك وعبلة كامل وماجد الكدواني وأخرين  وهي  التجربة التي إستغرق تنفيذها 25 عاما حتي خرجت إلي النور . 

أعرب عباس إبن العباس عن تقديره للمهرجان وسعادته بالتكريم، مؤكدا أن تكريمه هو تكريم لكل فناني الرسوم المتحركة في عالمنا العربي مشددا علي أن صناعة هذا اللون الفني شهدت تطورا كبيرا علي مدار السنوات الأخيرة لافتا إلي ان هناك حالة إنجذاب شديد من الشباب تجاه الرسوم المتحركة .

مشيرا إلي أن الرسوم المتحركة هو الفن الأول الذي يجذب الطفل في سنوات مبكرة وأن عقول أطفالنا تتشكل مما  تحمله أعمال الكرتون من رسائل لذلك فهو أهم الفنون الدرامية التي نستطيع من خلالها تكوين وعي أطفالنا 

ومن جانبه قال الدكتور أسامة أبونار أن تكريم المنتج عباس إبن العباس هو تكريم لفن مهم ومظلوم إعلاميا رغم أنه الأهم في بناء مجتماعتنا لذلك أخذنا علي عاتقنا إلقاء الضوء علي هذا الفن من خلال تكريم أحد أعمدته الرئيسية وفي نفس الوقت تنظيم عدد من الفعاليات المصاحبة خاصة بالرسوم المتحركة مثل ورش خاصة للطلاب والشباب للتدريب علي صناعة أفلام الرسوم المترحكة 

وأشار إلي أن الدورة الثانية ستشهد أيضا مشاركة أحد أساتذة الرسوم المتحركة في لجنة التحكيم إيمانا منا بالدور الذي تلعبه دراما الرسوم المتحركة وأهميتها . 

وبدوره أكد الأستاذ زياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان أن الدورة الثانية تحتل فيها الرسوم المتحركة صدارة المشهد  حيث تتواجد في الكثير من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمهرجان 

وقال : أن المهرجان يحرص منذ إنطلاقه علي إلقاء الضوء علي كافة الفنون الخاصة بصناعة الأفلام القصيرة جدا من كتابة وتصوير وإنتاج ومونتاج وحتي تعليق صوتي 

مشيرا إلي ان تكريم المنتج عباس إبن العباس هو إعتراف من المهرجان بأهمية الإنتاج كعنصر أساسي للرسوم المتحركة وأن المنتج الفنان والواعي لرسالته مطلوب في الرسوم المتحركة أكثر من أي فن درامي أخر. 

