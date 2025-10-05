3 لجان طبية بالأقصر تفتح أبوابها أمام مرشحي البرلمان 2025 للكشف والفحوص المطلوبة.. تعرف عليها

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر عن تخصيص ثلاث لجان طبية لاستقبال الراغبين في خوض انتخابات مجلس النواب 2025 وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ضمن مستندات الترشح.

وأوضح الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر أن اللجان موزعة على موقعين هما المجلس الطبي العام الذي يضم لجنة واحدة، ومستشفى الأقصر الدولي الذي يضم لجنتين، مشيرًا إلى أن التحاليل الطبية المطلوبة تُجرى بالمعمل المشترك التابع للمديرية.

وشهد وكيل الوزارة جولة ميدانية داخل اللجان الطبية بالمجمع الطبي الدولي لمتابعة سير العمل والتأكد من جاهزية الأقسام والمعامل لاستقبال المرشحين، كما تفقد معمل تحليل المخدرات بالمعمل المشترك لمراجعة توافر المستلزمات اللازمة.

واختتم الدكتور أبو العطا جولته بزيارة لجنة المجالس الطبية المتخصصة برفقة محمد عبد النعيم مدير إدارة المعامل، مشددًا على أهمية تيسير الإجراءات وضمان سرعة إنجاز الفحوص للراغبين في الترشح.

