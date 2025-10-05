خبيرة دولية تشيد بمستوى مستشفى شفاء الأورمان للأورام بالأقصر وتجهيزاته الطبية المتقدمة

أشادت الدكتورة أناليزا تيريني، خبيرة بهيئة الطاقة الذرية الدولية (IAEA) ومدربة معتمدة لدى الهيئة الصحية الإقليمية بإيطاليا، بالإمكانات الطبية المتقدمة التي يتمتع بها مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، من حيث البنية التحتية الحديثة والتجهيزات الطبية المتطورة.

جاء ذلك خلال زيارتها للمستشفى، على هامش مشاركتها في ورشة العمل الدولية التي أُقيمت تحت عنوان: "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب النووي والعلاج الإشعاعي والتشخيصي"، والتي نُظمت برعاية هيئة الطاقة الذرية المصرية وهيئة الطاقة الذرية الدولية.

وأعربت الدكتورة تيريني عن انبهارها بالمستوى الطبي والمهني الذي لمسته داخل المستشفى، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع وجود منشأة طبية بهذا المستوى المتطور في صعيد مصر، مشيرة إلى أن المستشفى يضاهي في إمكانياته ومعاييره كبرى المستشفيات العالمية.

كما أثنت على الكوادر الطبية والفنية العاملة بالمستشفى لما يتمتعون به من كفاءة عالية وتفانٍ في تقديم الرعاية الصحية لمرضى الأورام.

من جانبه، رحّب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بزيارة الدكتورة أناليزا تيريني، مشيرًا إلى أن الزيارة تعكس مكانة مستشفى شفاء الأورمان كأحد أهم الصروح الطبية في مصر والمنطقة، لما يشهده من تطور مستمر في مجالات البحث العلمي والتطبيقات الحديثة في علاج الأورام، إلى جانب الأجهزة الطبية القياسية التي تسهم في ارتفاع نسب الشفاء بين المرضى.