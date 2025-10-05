اختفاء لوحة آثرية من مقبرة خنتي كا بسقارة.. ماذا حدث؟

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للآثار أن وزارة السياحة والآثار تعمل حاليًا على إعداد بيان رسمي لتوضيح حقيقة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة خنتي كا بمنطقة سقارة، وذلك لضمان الشفافية أمام الجميع.

وأشار المصدر في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى أن التحقيقات جارية بشأن اختفاء اللوحة الأثرية، حيث يتم جرد المخازن والتحقق من أي أضرار قد تكون لحقت بالأثر أو احتمالية اختفائه. كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا السياق.

وأوضح أن اللوحة الأثرية التي يُزعم اختفاؤها تُعرف بلوحة الفصول الثلاثة، وهي من القطع الأثرية الهامة التي تعود لعصر الدولة القديمة، وتتميز بأنها مصنوعة من الحجر الجيري.

وشدد المصدر على أنه لن يكون هناك أي تهاون في حال وقوع فقد أو ضرر لأي قطعة أثرية، مؤكداً أن المسؤولين عن ذلك سيُحاسبون وفقًا للقانون، باعتبار أن حماية الآثار حق أصيل للحضارة المصرية وللشعب المصري.