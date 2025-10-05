قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روبيو: لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة على مكانة إسرائيل عالميا
وزير التعليم العالي: ذكرى 6 أكتوبر ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة
أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية
لمساعدة الأولي بالرعاية.. مدبولي يصدر قرارًا بإنشاء برنامج المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي
مراسل القاهرة الإخبارية: التصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري
رحيل شاب سوهاجي في ريعان شبابه.. أحمد خرج طلبًا للعلم فعاد جثمانًا ملفوفًا بالكفن
بعد حادث كنيسة مانشستر.. حريق متعمد لمسجد في بريطانيا
ترامب: سنقضي على حماس تماما إذا قررت البقاء في السلطة
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجًا تدريبيًا لعلماء ماليزيا.. صور
وزير الخارجية الأمريكي عن اتفاق غزة: لا أحد يستطيع القول بأنه مضمون 100%
ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها من باريس
توك شو

مراسل القاهرة الإخبارية: التصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة

غزة
غزة
علي مكي

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من المحافظة الوسطى، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على قطاع غزة بشكل مكثف، لا سيما على مدينة غزة التي تشهد منذ نحو شهر قصفًا عنيفًا ومتواصلًا من الطائرات الحربية.

وأضاف جبر، خلال رسالته على الهواء، أن الطائرات الإسرائيلية شنت، قبل قليل، هجومًا من مروحيات مسلحة عبر رشاشاتها الثقيلة على طريق الرشيد في الساحل الغربي من المحافظة الوسطى، مستهدفة المواطنين الذين كانوا يحاولون العودة إلى مدينة غزة.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن طريق العودة إلى مدينة غزة لا يزال مغلقًا أمام الفلسطينيين، بينما أبقى الطريق مفتوحًا باتجاه المناطق الجنوبية للقطاع؛ مما يعني أن من يرغب في النزوح من غزة إلى الجنوب لا يزال بإمكانه ذلك.

وأشار المراسل إلى أن الطائرات المسيرة الإسرائيلية نفذت غارات استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع الوحدة بمدينة غزة، أسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين فورًا.

كما شنت الطائرات الحربية، عدة غارات، على مخيم الشاطئ، وحي النصر، ومنطقة الشيخ رضوان في شمال غرب مدينة غزة.

وفي الوقت ذاته، واصلت قوات الاحتلال عمليات تدمير المساكن، خاصة في منطقتي حي تلوا ومنطقة السبرة في جنوب قطاع غزة.

https://www.youtube.com/shorts/z9HrC_gSwCI

غزة الاحتلال إسرائيل

