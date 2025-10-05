قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية
لمساعدة الأولي بالرعاية.. مدبولي يصدر قرارًا بإنشاء برنامج المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي
مراسل القاهرة الإخبارية: التصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري
رحيل شاب سوهاجي في ريعان شبابه.. أحمد خرج طلبًا للعلم فعاد جثمانًا ملفوفًا بالكفن
بعد حادث كنيسة مانشستر.. حريق متعمد لمسجد في بريطانيا
ترامب: سنقضي على حماس تماما إذا قررت البقاء في السلطة
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجًا تدريبيًا لعلماء ماليزيا.. صور
وزير الخارجية الأمريكي عن اتفاق غزة: لا أحد يستطيع القول بأنه مضمون 100%
ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها من باريس
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لحالات الغش التجاري
احتفالا بانتصارات أكتوبر.. صقر ينيب قادة الجيوش لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد ، قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار جسيمة في الممتلكات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرات الاحتلال استهدفت خيام النازحين شرق مدينة أصداء شمال خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال من آلياتها المتمركزة شرق وادي غزة تجمعات لفلسطينيين كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية، ما تسبب في وقوع عدة إصابات.

كما شنّ طيران الاحتلال الحربي غارات متتالية على أحياء الصبرة والجلاء والثلاثيني، واستهدف بنايات سكنية في محيط مفترق الطيران، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وإلحاق دمار واسع في المباني المستهدفة والمنازل المجاورة، كما استهدفت طائرات الاحتلال مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابات وأضرار في منازل الفلسطيني

الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة خيام النازحين

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الجلوس بعد الفجر

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الغندور

مع السلامة.. الغندور يهاجم دفاع النادي الأهلي

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الذكاء الاصطناعي

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الذكاء الاصطناعي ويرحب بالدفعة الأولى.. صور

أذكار المساء

أذكار المساء كما ورد عن النبي.. اغتنم بركتها كل ليلة

الدعاء

هذا الخلق كان يطلبه النبي في الدعاء ويستزيد منه.. تعرف عليه

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: تحالف الشر.. أمريكا وإسرائيل ضد القضية الفلسطينية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

