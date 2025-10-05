الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد ، قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار جسيمة في الممتلكات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرات الاحتلال استهدفت خيام النازحين شرق مدينة أصداء شمال خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال من آلياتها المتمركزة شرق وادي غزة تجمعات لفلسطينيين كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية، ما تسبب في وقوع عدة إصابات.

كما شنّ طيران الاحتلال الحربي غارات متتالية على أحياء الصبرة والجلاء والثلاثيني، واستهدف بنايات سكنية في محيط مفترق الطيران، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وإلحاق دمار واسع في المباني المستهدفة والمنازل المجاورة، كما استهدفت طائرات الاحتلال مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابات وأضرار في منازل الفلسطيني