حاتم باشات يرحب بتحرك ترامب لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية: مصر حاربتهم نيابة عن العالم

رحب اللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب الأسبق، قنصل مصر الأسبق بالسودان بإعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اعتزامه تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية أجنبية، مؤكدًا أن الخطوة الأميركية المنتظرة تعكس صواب الرؤية المصرية في التعامل مع هذه الجماعة منذ سنوات.

وقال باشات في تصريحات صحفية اليوم، إن إعلان ترامب قرب الانتهاء من إعداد الوثائق النهائية المتعلقة بالتصنيف يمثل تطورًا مهمًا على الساحة الدولية، ويعيد تسليط الضوء على خطر الجماعة وارتباطها بالتنظيمات المتطرفة في المنطقة.

وأضاف أن جماعة الإخوان أصبحت منبوذة إقليميًا ودوليًا، وأن المجتمع الدولي بات أكثر وعيًا بطبيعة هذا التنظيم وأدواره التخريبية، مؤكدًا ضرورة حشد الجهود الدولية للضغط على الدول الغربية التي لا تزال تحتضن عناصر الجماعة لإعلان حظرها رسميًا.

وأشار رئيس لجنة الشئون الإفريقية الأسبق إلى أن مصر حاربت هذه الجماعة الإرهابية نيابة عن العالم، وتحملت كلفة المواجهة الأمنية والفكرية خلال السنوات الماضية، موضحًا أن أي خطوة دولية جديدة في هذا الاتجاه تمثل اعترافًا واضحًا بصدق التحذيرات المصرية المبكرة من خطر التنظيم.

وأكد باشات أن الخطوة الأميركية، حال إقرارها، ستسهم في تضييق الخناق على الجماعة وتقييد حركتها وتمويلها، وتُعد مرحلة متقدمة على طريق تجفيف منابع التطرف في المنطقة.