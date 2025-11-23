عضو بـ «خارجية النواب»: المشاركة في انتخابات البرلمان واجب وطني

أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مشاركة المواطنين بكثافة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 تمثل واجبًا وطنيًا يعكس وعي الشعب المصري وإدراكه أهمية دوره في استكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأشارت إلى أن كل صوت يدلي به المواطن يعكس شراكة حقيقية في صنع القرار، مؤكدة أن الإرادة الشعبية هي المحرك الأساسي لاستقرار الدولة ومسارها السياسي.

رسالة قوية للداخل والخارج

وأضافت رزق الله، أن المشاركة في الانتخابات تمثل رسالة قوية للداخل والخارج، تؤكد وعي المصريين وإرادتهم في دعم مسار الدولة واستقرارها.

وأوضحت أن الإقبال المكثف على صناديق الاقتراع يعكس إدراك المواطنين قيمة الاستحقاقات الانتخابية كجزء من مسؤوليتهم في الدفاع عن مستقبل الوطن وحماية مؤسساته.

نزاهة العملية الانتخابية

وأشارت النائبة إلى أن العملية الانتخابية تدار وفق منظومة دقيقة وشفافة تعتمد على معايير واضحة تضمن نزاهة مختلف مراحلها، مؤكدة أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير الانتخابات بنزاهة ومهنية عالية.

ودعت المواطنين للمشاركة الفاعلة بكثافة، مشددة على أن صوت كل مواطن يمثل مسؤولية وطنية حقيقية تؤثر في تشكيل مستقبل الوطن وصناعة خريطة التمثيل النيابي بما يعكس طموحات وتطلعات الشعب.

تجاهل الشائعات وتعزيز الديمقراطية

وأكدت رزق الله ضرورة تجاهل الشائعات التي تستهدف التأثير على المناخ الانتخابي، مشيرة إلى أن المشاركة المكثفة هي الطريقة الأكثر فاعلية لتعزيز العملية الديمقراطية وترسيخ إرادة المواطنين في اختيار من يمثلهم بما يخدم مصالح المجتمع ويحقق تطلعاته.