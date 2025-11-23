مصر المستقبل: المشاركة الكثيفة في انتخابات النواب دعم للدولة

وجه رضا عكاشة، مساعد أمين عام شؤون المصريين بالخارج بحزب "مصر المستقبل"، الدعوة الوطنية المخلصة لكافة أبناء الشعب المصري للنزول والمشاركة بكثافة ووعي في انتخابات مجلس النواب، موضحًا أن الإدلاء بصوتك ليس مجرد ممارسة لحق، بل هو فعل دعم صريح ومباشر للدولة المصرية ومؤسساتها الدستورية.

وقال “عكاشة”، في بيان، إن المشاركة الجماهيرية الغفيرة في هذا الاستحقاق الوطني تحمل مردودًا استراتيجيًا هائلًا على الدولة المصرية، موضحًا أن هذه المشاركة تُعد رسالة قاطعة بأن الشعب المصري يدعم مسيرة البناء والتنمية، ويقف خلف مجلس نواب يُمثل إرادته الحرة، مما يقوي شرعية الدولة في الداخل والخارج ويُعزز ثباتها.

وأوضح أنه كلما كانت المشاركة أوسع، كان المجلس أقوى، وأكثر قدرة على اتخاذ القرارات الصعبة والحاسمة التي تخدم المصلحة العليا للوطن دون تردد، وهذا يدعم قدرة الدولة على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بكفاءة، مشيرًا إلى أن الصورة التي تُرسلها صناديق الاقتراع الممتلئة هي صورة للاستقرار السياسي والاجتماعي، وهذا الاستقرار هو البيئة الخصبة التي تحتاجها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق معدلات نمو تدعم طموحات المصريين.

ولفت إلى أن المشاركة الفعالة تضمن اختيار نواب يتمتعون بالنزاهة والقدرة على ممارسة الرقابة الدقيقة على الأداء الحكومي، وهذا بحد ذاته دعم للدولة لضمان أن الموارد توجه بالشكل الأمثل، ويُساهم في دعم ومساندة البرامج التنموية للدولة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وأكد أن صوت المواطن هو أمانة ومسؤولية تجاه وطنه، داعيًا للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس النواب لدعم استقرار الدولة، وتمكين مؤسساتها، والمساهمة في رسم خريطة طريق لمستقبل مصرنا الغالية.