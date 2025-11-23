قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصر المستقبل: المشاركة الكثيفة في انتخابات النواب دعم للدولة

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
محمد الشعراوي

وجه رضا عكاشة، مساعد أمين عام شؤون المصريين بالخارج بحزب "مصر المستقبل"، الدعوة الوطنية المخلصة لكافة أبناء الشعب المصري للنزول والمشاركة بكثافة ووعي في انتخابات مجلس النواب، موضحًا أن الإدلاء بصوتك ليس مجرد ممارسة لحق، بل هو فعل دعم صريح ومباشر للدولة المصرية ومؤسساتها الدستورية.

وقال “عكاشة”، في بيان، إن المشاركة الجماهيرية الغفيرة في هذا الاستحقاق الوطني تحمل مردودًا استراتيجيًا هائلًا على الدولة المصرية، موضحًا أن هذه المشاركة تُعد رسالة قاطعة بأن الشعب المصري يدعم مسيرة البناء والتنمية، ويقف خلف مجلس نواب يُمثل إرادته الحرة، مما يقوي شرعية الدولة في الداخل والخارج ويُعزز ثباتها.

وأوضح أنه كلما كانت المشاركة أوسع، كان المجلس أقوى، وأكثر قدرة على اتخاذ القرارات الصعبة والحاسمة التي تخدم المصلحة العليا للوطن دون تردد، وهذا يدعم قدرة الدولة على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بكفاءة، مشيرًا إلى أن الصورة التي تُرسلها صناديق الاقتراع الممتلئة هي صورة للاستقرار السياسي والاجتماعي، وهذا الاستقرار هو البيئة الخصبة التي تحتاجها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق معدلات نمو تدعم طموحات المصريين.

ولفت إلى أن المشاركة الفعالة تضمن اختيار نواب يتمتعون بالنزاهة والقدرة على ممارسة الرقابة الدقيقة على الأداء الحكومي، وهذا بحد ذاته دعم للدولة لضمان أن الموارد توجه بالشكل الأمثل، ويُساهم في دعم ومساندة البرامج التنموية للدولة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وأكد أن صوت المواطن هو أمانة ومسؤولية تجاه وطنه، داعيًا للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس النواب لدعم استقرار الدولة، وتمكين مؤسساتها، والمساهمة في رسم خريطة طريق لمستقبل مصرنا الغالية.

مصر المستقبل أبناء الشعب المصري مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بعد قليل.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

الزمالك

تامر عبد الحميد يهاجم لاعب الزمالك خلال مواجهة زيسكو

الزمالك

يحتاج خبرات أكثر.. رضا عبد العال يطالب برحيل عبد الرؤوف

الزمالك

الزمالك يعلن عن تفاصيل إصابة عبدالله السعيد

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد