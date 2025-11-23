قبل انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النواب.. الديهي يقدم رسالة طمأنة للمواطنين

وجّه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة طمأنة للمواطنين قبيل انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة غدًا الاثنين، مؤكدًا أن الدولة تمتلك القدرة الكاملة على تصحيح أي أخطاء قد تظهر خلال العملية الانتخابية.



وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية “Ten”، أن بعض الجهات تحاول ركوب التريند وإثارة البلبلة، إلا أن مصر أكبر من كل هذه الشائعات، مؤكدًا أن وزارة الداخلية تقوم بدورها في تأمين اللجان الانتخابية وطمأنة المواطنين دون التدخل في إرادة الناخبين، بقوله "لن تجد ضابطًا يملي على أحد من الناخبين، ولا دخل للدولة في إرادة المواطنين، ولو حدث أي تجاوز فسيتم إلغاء الانتخابات في تلك الدائرة كما سبق وتم إلغائها في 19 دائرة".

وتابع أن القرار غير المسبوق الذي اتخذه حزب مستقبل وطن وحزب الجبهة وعدد من الأحزاب الأخرى، والذي حظي بإشادة واسعة، يعكس وعيًا سياسيًا ومسؤولية تجاه استقرار العملية الديمقراطية.

وأضاف



وشدد على ضرورة ثقة المواطنين في أنفسهم وفي نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الدولة ومؤسساتها تقف حارسًا على إرادة الشعب، وأن أي محاولات لسرقة أصوات الناخبين سيتم التصدي لها بـ"منتهى القوة والحسم".