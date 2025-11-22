الديهي يكشف تفاصيل استيلاء منظمات إخوانية على نصف مليار دولار من تبرعات غزة

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل عمليات استيلاء قامت بها جماعة الإخوان على نحو نصف مليار دولار جُمعت عبر حملات تبرعات موجهة لدعم غزة.

وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن الأموال جُمعت من الخارج عبر ثلاث منظمات خيرية هي: "وقف غزة، نداء مريم، ومنبر الأقصى"، مؤكدًا أن حماس نفسها هي من أعلنت هذه المعلومات وطالبت برفع الغطاء عن هذه الجهات، محذرًا المتبرعين من تقديم الدعم دون التحقق.

وأشار إلى وجود حملة إخوانية شرسة ضد الشيخ مشاري راشد العفاسي بعد تصريحاته التي اتهم فيها الجماعة بالاستيلاء على تبرعات كانت موجهة للقطاع.

ثم تطرق الديهي، إلى المشهد السياسي الإقليمي، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى دفع الفلسطينيين للخروج وعرقلة أي مساعٍ لإقامة دولة فلسطينية، مضيفاً أن المناوشات الجارية تعطل الجهود الدولية، وأن المطلوب هو العودة إلى خطة مجلس الأمن والبحث الجاد في مسار إقامة الدولة الفلسطينية.