زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
هوندا Prelude تعود من جديد.. تصميم رياضي وأداء هجين

هوندا Prelude
هوندا Prelude
صبري طلبه

تعود هوندا لإحياء اسم بريليود ضمن فئة الكوبيه المدمجة، مقدمة جيلاً جديداً يعتمد رؤية تصميمية محدثة تستند إلى بعض ملامح لغة هوندا الحديثة التي تظهر في طرازات أخرى مثل سيفيك.

ويعكس الطراز الجديد رغبة هوندا في تقديم سيارة رياضية خفيفة وموجهة للذين يفضلون التجهيزات العملية دون التخلي عن الطابع الكلاسيكي الذي اشتهرت به بريليود منذ ظهورها الأول، إلى جانب التقنيات العصرية.

هوندا Prelude

تصميم هوندا Prelude الرياضية 

يحمل التصميم الخارجي خطوطاً ناعمة وانحناءات منخفضة بالجزء الخلفي، مع لمسات تمنحها الأفضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، والمساعدة على تحسين التماسك خلال المناورات، وقد حرصت هوندا على الحفاظ على شكل كوبيه تقليدي بطول يبلغ حوالي 4.52 متر وقاعدة عجلات تصل إلى 2.60 متر، بينما يبقى وزن السيارة بحجم 1500 كيلوجرام.

ورغم أن بريليود تنتمي إلى فئة الكوبيه التي لا تركز عادة على السعة الداخلية؛ فإنها توفر صندوق أمتعة يبلغ حجمه 264 لتراً، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات، إلى جانب أدوات الرفاهية والتحكم وعناصر الحماية.

هوندا Prelude

منظومة الدفع وأداء السيارة هوندا Prelude

تعتمد السيارة على نظام دفع هجين يجمع بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر ومحركين كهربائيين، لتنتج المنظومة مجتمعة قدرة تبلغ 184 حصاناً، مع عزم يصل إلى 315 نيوتن متر، ويهدف هذا النظام إلى توفير توازن واضح بين الأداء الرياضي والاستهلاك المنخفض.

هوندا Prelude

ويتميز النظام الهجين في بريليود بقدرته على تقليل استهلاك الوقود بشكل واضح، إذ يبلغ معدل الاستهلاك 5.2 لترات لكل 100 كيلومتر، وتصل هوندا بريليود إلى سرعة قصوى تبلغ 188 كيلومتراً في الساعة، بينما تتمكن من الانطلاق من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 8.2 ثانية.

هوندا بريليود هوندا Prelude هوندا بريليود سيارة هوندا بريليود

