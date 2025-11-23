أخبار السيارات| 5 سيارات صينية في السوق المصري بأرخص سعر.. ماذا تقدّم تويوتا هايلكس 2026 الجديدة؟

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



سعر ومواصفات شانجانUNI-S في السوق السعودي

يحتوي السوق السعودي على عدد كبير من السيارات الصينية، منها طرازات شانجان، والتي تقدم باقة من الاصدارات الرياضية من الفئة متعددة الاستخدام، ومن بينها السيارة UNI-S.

5 سيارات صينية في السوق المصري.. بأرخص سعر

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الاصدارات الصينية، والتي تتنوع بحسب التصميمات والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار.

بشكل جديد.. ماذا تقدم تويوتا هايلكس 2026؟

قدمت تويوتا نسخة 2026 من هايلكس بتوجه تصميمي يختلف بوضوح عن الأجيال السابقة، حيث تجمع المركبة بين الطابع العملي المعروف لفئة البيك أب وبين خطوط حديثة تضفي عليها حضوراً أكثر جرأة.

جيتور داشينج 2026 "كسر زيرو".. أسعار سوق المستعمل

تعد السيارة جيتور داشينج واحدة من أبرز الاصدارات الصينية، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وقدمت السيارة بعدد من التجهيزات، تشمل وسائل الحماية والأمان، وعناصر الرفاهية والمساعدة.

أرخص سيارة تقدمها تويوتا في السعودية.. أسعار ومواصفات

تقدم علامة تويوتا اليابانية باقة متنوعة من سياراتها داخل السوق السعودي، ومنها السيارة ياريس، والتي تعد من أرخص سيارات تويوتا وسط موديلات 2026، واكتسبت هذه النسخة شعبية كبيرة نسبة للطابع الاقتصادي.