أسعار ومواصفات جيتور X70 بلس 2025 في السعودية

تواصل جيتور X70 بلس 2025 تواجدها في السوق السعودي، كواحدة من أبرز سيارات الـ SUV العائلية التي تمزج بين التصميم العصري، والرحابة الداخلية، مع باقة من التجهيزات، والتي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم.

أداء ومحركات جيتور X70 بلس 2025

تقدم السيارة جيتور X70 بلس 2025 بخيارين من المحركات التوربينية، حيث يبدأ الخيار الأول بمحرك سعة 1.5 لتر تيربو يولد قوة 156 حصانًا وعزم دوران 230 نيوتن متر، بينما تأتي النسخة الثانية بمحرك 1.6 لتر تيربو ينتج 197 حصانًا و290 نيوتن متر من العزم، وكلا المحركين يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي يدفع العجلات الأمامية.

جيتور X70 بلس 2025

مواصفات السيارة جيتور X70 بلس 2025

تأتي السيارة جيتور X70 بلس 2025 بتصميم رياضية، يتضمن جنوط ألمنيوم مقاس 20 بوصة، ومصابيح LED أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية مميزة، إضافة إلى مرايا جانبية كهربائية الضبط والطي والمدفأة مزودة بذاكرة لحفظ الوضعية في الفئات العليا، إلى جانب سقف بانورامي.

جيتور X70 بلس 2025

تقدم جيتور X70 بلس مقصورة ذات سبعة مقاعد جلدية مع تحكم كهربائي لمقعد السائق، بينما تتوفر تقنية التدفئة والتبريد للمقاعد الأمامية في الفئة العليا، كما تقدم لوحة العدادات الرقمية مقاس 10.25 بوصة، إلى جانب شاشة ترفيه مركزية بنفس القياس.

جيتور X70 بلس 2025

تحتوي السيارة على الاتصال بالبلوتوث وعكس شاشة الهاتف عبر تطبيقات ذكية، إضافة إلى نظام صوتي متطور بعدد 6 سماعات أو 11 سماعة حسب الفئة، كما يأتي النظام المناخي أوتوماتيكيًا ثنائي المناطق مزودًا بفتحات خلفية وفلتر PM2.5 لتنقية الهواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

جيتور X70 بلس 2025

ودعمت السيارة بتجهيزات اخرى تتعلق بالحماية والأمامن، منها وسائد هوائية أمامية وجانبية ، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، إلى جانب أنظمة التحكم في الجر TCS، والمساعدة في صعود المرتفعات HSA ، إضافة إلى كاميرا 360 درجة، حساسات ركن، تقنية رصد النقاط العمياء.

أسعار السيارة جيتور X70 بلس 2025

تقدم السيارة جيتور X70 بلس 2025 في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 95,770 ريال سعودي لفئة Comfort 1.5T، بينما تصل إلى 114,275 ريال سعودي للفئة الأعلى Luxury 1.6T.