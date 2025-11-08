قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غداً.. افتتاح جامعة الأقصر الأهلية بمدينة طيبة الجديدة
عمرو أديب: الجلابية البلدي قمة الراحة وآخر ألاجة
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يفتتح مؤتمر النقل الذكي واللوجستيات غدا
يعمل دون سائق.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الجديدة 2025 وأسعار التذاكر
الأمم المتحدة: موجة جديدة من تفشي الكوليرا في عدد من المناطق بالسودان
في العطلات .. أحمد موسى يعلن خبرا مهما عن المتحف المصري الكبير
الأمم المتحدة: تدهور الوضع الصحي مرتبط بانهيار الخدمات بالسودان
أهالي بنها يشيعون جثمان الطفل يوسف الغارق بالرياح التوفيقي في بنها
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق بنها شبرا الحر
رغم حزنه على وفاة والده.. محمد رمضان يعزي فى السيناريست أحمد عبد الله | صور
الطريق إلى الخلود هدية الرئيس السيسي لقادة وزعماء العالم | أحمد موسى يكشف التفاصيل
إيه العبقرية دي.. دهشة أحمد موسى على الهواء بسبب كتاب الطريق إلى الخلود
أسعار ومواصفات جيتور X70 بلس 2025 في السعودية

تواصل جيتور X70 بلس 2025 تواجدها في السوق السعودي، كواحدة من أبرز سيارات الـ SUV العائلية التي تمزج بين التصميم العصري، والرحابة الداخلية، مع باقة من التجهيزات، والتي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم.

أداء ومحركات جيتور X70 بلس 2025

تقدم السيارة جيتور X70 بلس 2025 بخيارين من المحركات التوربينية، حيث يبدأ الخيار الأول بمحرك سعة 1.5 لتر تيربو يولد قوة 156 حصانًا وعزم دوران 230 نيوتن متر، بينما تأتي النسخة الثانية بمحرك 1.6 لتر تيربو ينتج 197 حصانًا و290 نيوتن متر من العزم، وكلا المحركين يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي يدفع العجلات الأمامية.

مواصفات السيارة جيتور X70 بلس 2025

تأتي السيارة جيتور X70 بلس 2025  بتصميم رياضية، يتضمن جنوط ألمنيوم مقاس 20 بوصة، ومصابيح LED أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية مميزة، إضافة إلى مرايا جانبية كهربائية الضبط والطي والمدفأة مزودة بذاكرة لحفظ الوضعية في الفئات العليا، إلى جانب سقف بانورامي.

تقدم جيتور X70 بلس مقصورة ذات سبعة مقاعد جلدية مع تحكم كهربائي لمقعد السائق، بينما تتوفر تقنية التدفئة والتبريد للمقاعد الأمامية في الفئة العليا، كما تقدم لوحة العدادات الرقمية مقاس 10.25 بوصة، إلى جانب شاشة ترفيه مركزية بنفس القياس.

تحتوي السيارة على الاتصال بالبلوتوث وعكس شاشة الهاتف عبر تطبيقات ذكية، إضافة إلى نظام صوتي متطور بعدد 6 سماعات أو 11 سماعة حسب الفئة، كما يأتي النظام المناخي أوتوماتيكيًا ثنائي المناطق مزودًا بفتحات خلفية وفلتر PM2.5 لتنقية الهواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

ودعمت السيارة بتجهيزات اخرى تتعلق بالحماية والأمامن، منها وسائد هوائية أمامية وجانبية ، نظام الفرامل المانعة للانغلاق  ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل  EBD، وبرنامج الثبات الإلكتروني  ESP، إلى جانب أنظمة التحكم في الجر TCS، والمساعدة في صعود المرتفعات  HSA ، إضافة إلى كاميرا 360 درجة، حساسات ركن، تقنية رصد النقاط العمياء.

أسعار السيارة جيتور X70 بلس 2025

تقدم السيارة جيتور X70 بلس 2025 في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 95,770 ريال سعودي لفئة Comfort 1.5T، بينما تصل إلى 114,275 ريال سعودي للفئة الأعلى Luxury 1.6T.

