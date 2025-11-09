محمد صلاح: الزمالك يمتلك كل مقومات الفوز بالسوبر المصري أمام الأهلي

أعرب محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، عن تفاؤله الكبير بقدرة الفريق الأبيض على حصد لقب كأس السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الأهلي، مؤكدًا أن المؤشرات الفنية تميل لصالح الزمالك قبل المواجهة المرتقبة المقرر إقامتها مساء غد الأحد على ستاد محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي.

تفاؤل وثقة في قدرة الزمالك على التتويج

وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية إن لديه ثقة كاملة في قدرة الزمالك على تحقيق الفوز، موضحًا أن هناك معايير فنية واضحة ترجّح كفة الفارس الأبيض في هذه القمة المنتظرة، نظرًا للتطور الكبير في أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة، وانسجام اللاعبين داخل أرض الملعب.

إشادة بعمل أحمد عبد الرؤوف

وأضاف نجم الزمالك السابق أن المدرب أحمد عبد الرؤوف يسير بخطى ثابتة منذ توليه المسؤولية، مشيرًا إلى أنه يأمل أن يواصل نهج مدربي الزمالك السابقين الذين تمكنوا من قيادة الفريق نحو البطولات. وشدّد على أهمية استثمار الحالة المعنوية الإيجابية التي يعيشها اللاعبون حاليًا، معتبرًا أن هذا الأمر سيكون عنصرًا حاسمًا في لقاء القمة.

العلاقة بين المدرب واللاعبين نقطة قوة

وأوضح صلاح أن العلاقة القوية بين عبد الرؤوف ولاعبي الزمالك تُعد من أبرز نقاط القوة في المرحلة الحالية، حيث يسود الفريق جو من الثقة والدعم المتبادل، وهو ما ينعكس على الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي داخل المستطيل الأخضر.

معدن لاعبي الزمالك يظهر في المواقف الصعبة

واختتم صلاح تصريحاته مؤكدًا أن معدن لاعبي الزمالك الحقيقي يظهر في الأوقات الحرجة، مشددًا على أن الفريق يمتلك شخصيات قوية قادرة على التعامل مع الضغط في المباريات الكبيرة، وأنه يرى الفريق جاهزًا تمامًا لتقديم أداء مميز وحسم اللقب لصالحه في مواجهة الأهلي المنتظرة.



