قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. الرئيس السوري يلعب كرة السلة مع قائد القوات الدولية ضد «داعش»
عمرو الحديدي يُوجّه نصيحة لـ «توروب» بشأن تشكيلة الأهلي قبل لقاء قمة السوبر المصري
حسن سلامة: علاقات مصر والسعودية ركيزة الأمن القومي العربي كله |فيديو
في جلسة عُرفية.. عمدة قرية الشطب بأسوان يروى تفاصيل سداد ديون الشاب منتصر
محمد صلاح: الزمالك يمتلك كل مقومات الفوز بالسوبر المصري أمام الأهلي
«مالي» على صفيح ساخن.. وزراء الدفاع الثلاثة يؤكدون جاهزية تحالف دول الساحل الإفريقي
تجربة صعبة ومؤثرة .. مرام علي تكشف أسرار شخصية الأم الوحيدة في «سلمى» | فيديو
تنتقل بسهولة عبر الهواء.. «الخدمات البيطرية»: مصر مُحاطة بدول تعاني من الحمى القلاعية|فيديو
ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا
لقطات من مران الأهلي الرئيسي استعدادًا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري |شاهد
أول زيارة من نوعها.. الرئيس السوري يصل إلى واشنطن بعد رفع اسمه من قوائم العقوبات
فريق طبي بجامعة بني سويف ينقذ مريضًا من الموت بعد طعنتين نافذتين | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح: الزمالك يمتلك كل مقومات الفوز بالسوبر المصري أمام الأهلي

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أعرب محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، عن تفاؤله الكبير بقدرة الفريق الأبيض على حصد لقب كأس السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الأهلي، مؤكدًا أن المؤشرات الفنية تميل لصالح الزمالك قبل المواجهة المرتقبة المقرر إقامتها مساء غد الأحد على ستاد محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي.

تفاؤل وثقة في قدرة الزمالك على التتويج

وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية إن لديه ثقة كاملة في قدرة الزمالك على تحقيق الفوز، موضحًا أن هناك معايير فنية واضحة ترجّح كفة الفارس الأبيض في هذه القمة المنتظرة، نظرًا للتطور الكبير في أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة، وانسجام اللاعبين داخل أرض الملعب.

إشادة بعمل أحمد عبد الرؤوف

وأضاف نجم الزمالك السابق أن المدرب أحمد عبد الرؤوف يسير بخطى ثابتة منذ توليه المسؤولية، مشيرًا إلى أنه يأمل أن يواصل نهج مدربي الزمالك السابقين الذين تمكنوا من قيادة الفريق نحو البطولات. وشدّد على أهمية استثمار الحالة المعنوية الإيجابية التي يعيشها اللاعبون حاليًا، معتبرًا أن هذا الأمر سيكون عنصرًا حاسمًا في لقاء القمة.

العلاقة بين المدرب واللاعبين نقطة قوة

وأوضح صلاح أن العلاقة القوية بين عبد الرؤوف ولاعبي الزمالك تُعد من أبرز نقاط القوة في المرحلة الحالية، حيث يسود الفريق جو من الثقة والدعم المتبادل، وهو ما ينعكس على الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي داخل المستطيل الأخضر.

معدن لاعبي الزمالك يظهر في المواقف الصعبة

واختتم صلاح تصريحاته مؤكدًا أن معدن لاعبي الزمالك الحقيقي يظهر في الأوقات الحرجة، مشددًا على أن الفريق يمتلك شخصيات قوية قادرة على التعامل مع الضغط في المباريات الكبيرة، وأنه يرى الفريق جاهزًا تمامًا لتقديم أداء مميز وحسم اللقب لصالحه في مواجهة الأهلي المنتظرة. 


 

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة السوبر المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب"

شاهد.. إعلان تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب 2025 "

الإيجار القديم

بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات

الأرصاد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات على القاهرة الكبرى غدا

حظر التوك توك

حظر التوك توك يدخل حيز التنفيذ رسميًا.. المناطق المحظورة والغرامة المقررة

ترشيحاتنا

أمال ماهر

أمال ماهر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. صور

ماسك القهوة

ماسك القهوة.. سر نضارة البشرة ومقاومة علامات الإرهاق

يخني لحمة

طريقة عمل يخني اللحمة

بالصور

رينو تطرح كنوزها التاريخية من سيارات السباق في مزاد استعداداً لافتتاح متحفها الجديد

سيارات السباق في مزاد
سيارات السباق في مزاد
سيارات السباق في مزاد

سعر تويوتا كورولا 2010 المستعملة

تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010

كيف تعزّز زبدة الفول السوداني الذاكرة وصحة الدماغ؟.. فوائد مذهلة

فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ
فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ
فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ

بتصميم كلاسيكي.. رينو توينجو 2026 الجديدة كلياً تنطلق رسميا

توينجو 2026
توينجو 2026
توينجو 2026

فيديو

آمال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن .. آمال ماهر تُفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح |فيديوجراف

إسماعيل الليثي

من فرحة عيد ميلاد لحادث مأساوي.. هل الحسد ضرب إسماعيل الليثي؟

زواج امال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن: آمال ماهر تفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد