حسن سلامة: علاقات مصر والسعودية ركيزة الأمن القومي العربي كله |فيديو

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك أطرافًا يؤرقها أن تحتل مصر المكانة التي تستحقها، وأن أزمة قطاع غزة كانت كاشفة لهذا الأمر.

وأضاف حسن سلامة، في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن مصر على مدار تاريخها كانت وما زالت حضنًا وقائدةً للأمة العربية، وقوتها هي قوة للأمة العربية كلها، وهي دولة تتسامى عن الصغائر.

وأشار إلى أن العلاقات بين مصر والشعوب العربية علاقات وثيقة، ولن تؤثر فيها بعض الأمور الصغيرة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن قوة مصر والسعودية تمثل قوة للأمن القومي العربي بأكمله، مشيرًا إلى أن بين البلدين علاقات تاريخية راسخة، فهما ركيزتان أساسيتان لحماية الأمن القومي العربي.

