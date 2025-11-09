قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعماً لمحدودي الدخل.. 70 مليون زجاجة زيت مُدعّمة على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا |فيديو
أجواء استثنائية.. نجوم الأهلي يُوجّهون رسالة شكر لـ الإمارات قبل نهائي السوبر المصري
استمرار الصمت الدولي يُضاعف الكارثة.. مسئول بدارفور: المتمردون يقومون باحتلال استيطاني في السودان
عزة مصطفى: احنا محتاجين أحزاب جديدة ومؤثرة في الشارع
تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان
بالأسماء.. مصرع اثنين وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي بالمنوفية
عمرو الحديدي: الأهلي يفتقد لتواجد إمام عاشور.. و«القمة» تكتب دائمًا شهادة ميلاد العديد من النجوم
نادر العشري: مباراة الأهلي فرصة كبيرة لـ«عبدالرؤوف».. والعامل البدني سيحسم المواجهة
رؤية مُعاصرة.. عمرو يوسف: «السلم والثعبان 2» مرجع للعلاقات العاطفية |فيديو
باسم مرسي: 4 لاعبين كبار في الزمالك رفضوا عودتي
جيش الاحتلال يقتـ.ـل فلسطينيًا بحجة الاعتداء على وحدة استطلاع بالضفة
أحمد جعفر: ناصر ماهر أخطأ في حديثه عن استبعاده من قائمة منتخب مصر.. وتصرّف عبدالرؤوف «معجبنيش»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي
إسلام دياب

تقدمت أسرة ضحايا حادث التصادم المروع الذي وقع على طريق الجيش القديم بمركز ملوي في محافظة المنيا، وأسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة عدد من بينهم الفنان الشعبي إسماعيل الليثي، بمحضر ضد سائق سيارة المطرب.

وجاء بالبلاغ اتهام السائق بالتسبب في وفاة ذويهم نتيجة القيادة بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة.

وأضاف البلاغ أن التحريات الأولية وشهادات شهود العيان أفادوا بأن السيارة كانت تسير بسرعة عالية قبل الحادث.

وطالبت الأسرة في بلاغها بإجراء تحليل مخدرات للسائق، والتحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، خاصة بعد تداول روايات متطابقة تشير إلى أن السائق فقد السيطرة على السيارة أثناء العودة من الحفل الغنائي.

قدم “ صدى البلد" بثا مباشرا عن تطورات الحاله الصحية للفنان الشعبي إسماعيل الليثي، والذي أصيب فجر امس في حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب المنيا ،وأسفر الحادث  عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين وتم نقله لقسم الرعاية المركزة بالمستشفى.

فقد أكد مصدر طبي بالمستشفى، ان حالته لا تزال حرجه ولكنها مستقرة، وتم اليوم إجراء رسم قلب له إضافة إلى عمل عدة تحاليل، كما ارتفعت نسبة الأكسجين من 74 إلى 95%، لكنه لا يزال تحت الملاحظة الدقيقة، مع إعطائه محاليل وأكياس دم لتعويض الفقد جراء النزيف، إلى جانب متابعة مستمرة من أطباء الجراحة والصدر والعناية المركزة.

وفي سياق متصل، نشر "صدى البلد" التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي، والذي جاء به انه يعاني من كسور في الأضلاع، وتهتك بالرئة اليمنى، مع نزيف داخلي بسيط، واشتباه في كسر بعظمة الجمجمة من الجهة اليمنى، إلى جانب كدمات في الرأس والصدر.

وأشار التقرير الطبي إلى أنه تم تركيب أنبوب صدري لتفريغ الهواء أو الدم من التجويف الصدري، كما خضع إلى إجراءات إنعاش عاجلة، وتلقى سوائل وأدوية ومضادات حيوية للحفاظ على استقرار حالته الصحية.

كما كشفت نتائج التحاليل المعملية ارتفاع إنزيم القلب Troponin I إلى 7.2، ما يشير إلى تأثر عضلة القلب نتيجة الصدمة، بينما جاءت باقي التحاليل الخاصة بوظائف الكُلى والكبد في المعدلات المقبولة، مع استقرار نسبي في نسبة الصوديوم والبوتاسيوم بالدم

وتواصل الأطقم الطبية المتابعة الدقيقة للحالة، وسط  دعوات أسرته ومحبيه لتحسن حالته الصحية خلال الساعات القادمة.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي ، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين

