قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب بنتايج.. عبد الرؤوف يغير خطة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر
وزير الخارجية يبحث مع "كالاس"مشاورات استصدار قرار بالترحيب بخطة ترامب للسلام
صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء بعد سنتين من الإبادة| تفاصيل
قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير
الإعدام شنقا لقاتلة أطفال دلجا الـ 6 ووالدهم بالمنيا
تقرير حقوقي: مخلفات الحرب في سوريا تودي بحياة 647 مدنيا منذ سقوط الأسد
الإفتاء: خفض أسعار الفواتير للتهرب من الضرائب محرم شرعًا وكذب وغش
نجم بيراميدز الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا | خاص
صمت طويل واعتراف مؤثر.. سر غياب رونالدو عن جنازة صديقه الراحل جوتا
الزمالك يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري
محمد سامي يشارك صورة من كواليس تصوير مسلسله "8 طلقات"
اكتساح أحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ندوات تعريفية لرفع الوعي ببرنامجي “مشروعك” وصندوق التنمية المحلية بالمنيا

ندوات تعريفية لرفع الوعي عن برنامجي مشروعك والتنمية المحلية
ندوات تعريفية لرفع الوعي عن برنامجي مشروعك والتنمية المحلية
ايمن رياض

في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا من خلال توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بإعداد وتنظيم ندوات تعريفية لرفع الوعي ببرنامجي “مشروعك” وصندوق التنمية المحلية، للتعريف بالمزايا والتسهيلات التي تتيحها الدولة في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وفي هذا السياق، نظمت وحدة “مشروعك” وإدارة بناء وتنمية القرية (إدارة التنمية) ندوتين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وبالوحدة المحلية لمركز و مدينة سمالوط ، لرفع مستوى الوعي لدى الشباب والمرأة المعيلة حول الفرص التمويلية والمزايا التي تقدمها برامج الدولة لدعم المشروعات الصغيرة.

تنمية القرية

وتناولت الندوات شرح المزايا التي تقدمها وحدة مشروعك وصندوق التنمية المحلية، حيث تتيح إدارة بناء وتنمية القرية تمويل المشروعات المتناهية الصغر من خلال قروض ميسرة، للمساعدة في تحسين موارد الأسرة وخلق فرص عمل جديدة، وتشمل هذه المشروعات مجالات مثل شراء ماكينات خياطة، وإنشاء محلات بقالة، وتربية العجول والأبقار الحلاب.

وأوضح مسئولو برنامج مشروعك أن الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل تشمل صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وعددًا من الضامنين وفقًا لطبيعة المشروع، مؤكدين أن تلك التيسيرات تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتمكين الشباب من إقامة مشروعات خاصة تدر دخلًا مستدامًا.

من جانبه، أكد ممثلو المجلس القومي للمرأة خلال الندوات، أن المجلس لا يقتصر دوره على دعم المرأة فحسب، بل يمتد إلى دعم الأسرة بأكملها، من خلال برامج تدريب الفتيات على مهارات التفصيل والخياطة ويتم التدريب بشكل مجاني مع صرف بدل انتقال للمتدربين، كما يتم تسويق منتجاتهم بعد انتهاء التدريب بالتعاون مع المصانع، فضلاً عن منح الأوائل ماكينات خياطة تشجيعًا لهم على بدء مشروعاتهم الخاصة وتحسين مستوى الدخل الأسري.

المنيا المجلس القومي للمرأة ندوات تعريفية برنامج مشروعك تنمية القرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

عمرو أديب

استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

البطاقة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي لكبار السن من المنزل ؟

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

الإفتاء: الغش في المنتجات الغذائية محرم شرعا.. وزيارة القبور يوم الجمعة مستحبة

محافظ الدقهلية يستقبل مفتي الجمهورية

محافظ الدقهلية يستقبل مفتي الجمهورية في إطار احتفال جامعة المنصورة بعيد العلم

ندوة علمية بكلية التربية حول "دور الأزهر في مكافحة وتفكيك الفكر المتطرف"

ندوة علمية بكلية التربية حول «دور الأزهر في مكافحة وتفكيك الفكر المتطرف»

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد