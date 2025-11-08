ندوات تعريفية لرفع الوعي ببرنامجي “مشروعك” وصندوق التنمية المحلية بالمنيا

في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا من خلال توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بإعداد وتنظيم ندوات تعريفية لرفع الوعي ببرنامجي “مشروعك” وصندوق التنمية المحلية، للتعريف بالمزايا والتسهيلات التي تتيحها الدولة في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وفي هذا السياق، نظمت وحدة “مشروعك” وإدارة بناء وتنمية القرية (إدارة التنمية) ندوتين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وبالوحدة المحلية لمركز و مدينة سمالوط ، لرفع مستوى الوعي لدى الشباب والمرأة المعيلة حول الفرص التمويلية والمزايا التي تقدمها برامج الدولة لدعم المشروعات الصغيرة.

تنمية القرية

وتناولت الندوات شرح المزايا التي تقدمها وحدة مشروعك وصندوق التنمية المحلية، حيث تتيح إدارة بناء وتنمية القرية تمويل المشروعات المتناهية الصغر من خلال قروض ميسرة، للمساعدة في تحسين موارد الأسرة وخلق فرص عمل جديدة، وتشمل هذه المشروعات مجالات مثل شراء ماكينات خياطة، وإنشاء محلات بقالة، وتربية العجول والأبقار الحلاب.

وأوضح مسئولو برنامج مشروعك أن الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل تشمل صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وعددًا من الضامنين وفقًا لطبيعة المشروع، مؤكدين أن تلك التيسيرات تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتمكين الشباب من إقامة مشروعات خاصة تدر دخلًا مستدامًا.

من جانبه، أكد ممثلو المجلس القومي للمرأة خلال الندوات، أن المجلس لا يقتصر دوره على دعم المرأة فحسب، بل يمتد إلى دعم الأسرة بأكملها، من خلال برامج تدريب الفتيات على مهارات التفصيل والخياطة ويتم التدريب بشكل مجاني مع صرف بدل انتقال للمتدربين، كما يتم تسويق منتجاتهم بعد انتهاء التدريب بالتعاون مع المصانع، فضلاً عن منح الأوائل ماكينات خياطة تشجيعًا لهم على بدء مشروعاتهم الخاصة وتحسين مستوى الدخل الأسري.