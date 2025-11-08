تحصين 68 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا ، عن تحصين 68 ألفًا و500 رأس ماشية حتى اليوم ، ضمن فعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ، والسلالة الجديدة المعروفة باسم “SAT1”، والتي تُنفذ في جميع قرى ومراكز المحافظة ، إلى جانب أسواق الماشية في مختلف المناطق .

وأكد المحافظ أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية، مشددًا على تضافر جهود الأجهزة التنفيذية لتقديم الدعم الكامل لإنجاح الحملة، وتكثيف حملات التوعية للمربين بأهمية التحصين المنتظم للماشية، للوقاية من الأمراض الوبائية وحماية الإنتاج الحيواني.

الحملة القومية لتحصين الماشية

من جانبه، أوضح الدكتور طارق ربيع، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملة تستهدف تحصين قطعان الأبقار والجاموس في جميع المراكز والقرى والعزب والنجوع، بالإضافة إلى الأسواق، ضمن خطة شاملة لتغطية المحافظة بالكامل.

وأضاف أن المديرية تُنفذ حملات تطهير ومراقبة دورية لأسواق الماشية بالتعاون مع الوحدات المحلية، إلى جانب جهود لجان الإرشاد البيطري التي تكثف توعيتها للمربين حول أساليب الوقاية ومتابعة التحصين في مواعيده ، مشيدًا بتعاون المواطنين ومربي الماشية في إنجاح الحملة .