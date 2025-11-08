قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات على القاهرة الكبرى غدا

الأرصاد
الأرصاد
عبد العزيز جمال

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن طقس الأحد 9 نوفمبر 2025 سيشهد أجواء خريفية متباينة بين المناطق، حيث سيكون مائلاً للبرودة في الصباح الباكر، معتدلاً نهاراً على أغلب الأنحاء، وحاراً على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع برودة تدريجية في ساعات الليل المتأخرة.

حالة الطقس غدا 

 ويأتي هذا التباين في الطقس في إطار الحالة المعتادة لفصل الخريف، مع استمرار تأثير الكتل الهوائية المعتدلة على شمال البلاد، والكتل الحارة على جنوبها، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في درجات الحرارة بين الشمال والجنوب.
 

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات 

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من شبورة مائية كثيفة صباح الأحد، تبدأ من الساعة 4 وحتى 9 صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء. 

وقد تكون هذه الشبورة كثيفة في بعض المناطق، ما يستلزم توخي الحذر أثناء القيادة، خصوصاً على الطرق السريعة والطرق الزراعية المفتوحة. 

وتعد الشبورة المائية من الظواهر الجوية الشائعة في فصل الخريف، حيث تتكثف الرطوبة على الأسطح الباردة والطرق، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وإعاقة حركة المرور في الصباح الباكر.

فرص الأمطار والسحب المنخفضة

كما تتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق محددة من مدينة حلايب وشلاتين، بينما تظهر السحب المنخفضة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر على معظم المناطق. 

هذا الطقس الممطر الخفيف لا يؤثر بشكل كبير على الأنشطة اليومية، لكنه قد يشكل مفاجأة للمواطنين الذين لم يحسبوا حساباً لظروف الطقس في الصباح، خصوصاً في المناطق الساحلية والمدن المطلة على البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة

تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى غداً على المحافظات الكبرى كما يلي:

القاهرة: العظمى 28 درجة، الصغرى 20 درجة

الإسكندرية: العظمى 27 درجة، الصغرى 18 درجة

مطروح: العظمى 25 درجة، الصغرى 16 درجة

سوهاج: العظمى 33 درجة، الصغرى 18 درجة

قنا: العظمى 35 درجة، الصغرى 20 درجة

أسوان: العظمى 36 درجة، الصغرى 21 درجة

ويلاحظ أن الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى كبير في معظم المحافظات، ما يعكس طبيعة الطقس الخريفي المتقلب، إذ يظل النهار دافئاً نسبياً بينما ينخفض شعور البرودة في ساعات الليل، خصوصاً في المناطق الداخلية والصحراوية.

نصائح الأرصاد للمواطنين

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدداً من الإرشادات للمواطنين خلال يوم الأحد، منها ارتداء الملابس المناسبة لتقلبات الطقس، والانتباه أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية، وتوخي الحذر عند التعامل مع الطرق السريعة والسريعة الزراعية. 

كما أوصت الهيئة بمتابعة الأخبار عن الطقس يومياً، خصوصاً بالنسبة للمناطق الساحلية والصحراوية التي قد تتأثر بالشبورة أو الأمطار الخفيفة، وضمان تأمين المعدات اللازمة في السيارات مثل المصابيح الأمامية والخلفية لتجنب الحوادث.

