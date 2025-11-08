قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يبحث مع "كالاس"مشاورات استصدار قرار بالترحيب بخطة ترامب للسلام
الأهلي لـ زيزو قبل القمة: بلاش حد يخرجك عن تركيزك
بدون معوقات .. طوابير من أبناء الجاليات المصرية بالخارج للتصويت فى انتخابات مجلس النواب
بسبب بنتايج.. عبد الرؤوف يغير خطة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر
صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء بعد سنتين من الإبادة| تفاصيل
قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير
الإعدام شنقا لقاتلة أطفال دلجا الـ 6 ووالدهم بالمنيا
تقرير حقوقي: مخلفات الحرب في سوريا تودي بحياة 647 مدنيا منذ سقوط الأسد
الإفتاء: خفض أسعار الفواتير للتهرب من الضرائب محرم شرعًا وكذب وغش
نجم بيراميدز الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا | خاص
صمت طويل واعتراف مؤثر.. سر غياب رونالدو عن جنازة صديقه الراحل جوتا
الزمالك يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الأرصاد: طقس خريفي معتدل وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار واستقرار حتى الثلاثاء

إسراء صبري

تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام الحالية، وسط أجواء خريفية معتدلة تميل إلى الدفء نهارا، وفقًا لـ هيئة الأرصاد الجوية التي أكدت استمرار هذا الاستقرار حتى مطلع الأسبوع المقبل، مع فرص محدودة لتساقط الأمطار على بعض المناطق الساحلية.

 استقرار في الأجواء واعتدال درجات الحرارة

أوضحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية مستقرة بشكل عام، نتيجة وجود نسب رطوبة مرتفعة وهدوء في حركة الرياح، مما يجعل الشعور بالطقس مائلًا للاعتدال دون الإحساس بالبرودة.

وأضافت أن درجات الحرارة خلال ساعات النهار تكون أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو درجة واحدة، لتسجل ما بين 26 و27 درجة مئوية، بينما تسجل القاهرة الكبرى نحو 18 درجة ليلًا، مشيرة إلى أن الرطوبة المرتفعة تقلل الإحساس بانخفاض الحرارة ليلًا.

فرص ضعيفة للأمطار واستقرار الملاحة البحرية

وأشارت غانم إلى وجود فرص ضعيفة لتساقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، مؤكدة أن هذه الأمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأشارت إلى أن الرياح معتدلة وحركة الملاحة البحرية مستقرة، مما يجعل البحار صالحة لكافة أعمال الصيد والملاحة دون أي معوقات، موضحة أن حالة الاستقرار الجوي مستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

انخفاض متوقع في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

وكشفت هيئة الأرصاد أن نهاية الأسبوع ستشهد تغيرا طفيفا في الطقس، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، ما يؤدي إلى عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية مع انخفاض واضح خلال فترات الليل، بالإضافة إلى احتمالية سقوط أمطار على السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة أن الأجواء خلال هذه الفترة ستظل خريفية معتدلة نهارا ومائلة للبرودة ليلًا، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية اليومية تحسبا لأي تغيرات مفاجئة في الأحوال الجوية.

الأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس

