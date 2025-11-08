الأرصاد: البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية.. وارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات

تشهد مصر أجواء خريفية مستقرة خلال الأيام المقبلة، لكنها ستكون أكثر دفئًا من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام؛ نتيجة تأثر البلاد ببعض الكتل الهوائية الصحراوية، وفق ما أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.

ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار

أوضحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية، أن درجات الحرارة خلال النهار ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية، حيث تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية، التي تحمل معها حرارة أعلى من المعتاد في هذا التوقيت من العام.



الصعيد.. نهاره حار وليلِهِ معتدل

وأشارت غانم إلى أن محافظات الصعيد ستشهد أجواء حارة خلال النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة في الليل، مما يحسن الأحوال الجوية ويجعل الطقس أكثر اعتدالًا، خاصة في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.



القاهرة والمناطق الكبرى.. تباين درجات الحرارة بين النهار والليل

أما بالنسبة للعاصمة، فتتراوح درجات الحرارة مساءً بين 18 و20 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الفارق بين درجات الحرارة خلال النهار والليل يصل إلى 10-12 درجة، مما يستلزم أخذ الحيطة عند الخروج في الصباح الباكر أو في الليل، خاصة للمسنين والأطفال.



نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين

مع استمرار هذه الأجواء، نصحت هيئة الأرصاد، المواطنين، بارتداء ملابس مناسبة لتقلبات درجات الحرارة بين النهار والليل، والحرص على شرب السوائل بكثرة في النهار؛ لتجنب الإجهاد الحراري، خاصة في مناطق الصعيد.



توقعات الطقس خلال الفترة المقبلة

أكدت الهيئة أن الطقس سيبقى خريفياً مستقراً بشكل عام، مع درجات حرارة مرتفعة نسبياً خلال النهار، وانخفاضا ملحوظا في الليل، مع استقرار نسبي في سرعة الرياح؛ مما يقلل من فرص حدوث أي تقلبات جوية مفاجئة.