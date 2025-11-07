قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيران تلتهم ميكروباص أعلى الطريق الدائري .. صور
كولومبيا تشيد بدور مصر في وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة
الأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة غدا
حمدي الوزير عن مشهده الشهير في قبضة الهلالي: اتاخد إنه تحرش
بسبب سمسرة بيع شقة .. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرابية
حقك عليا .. أول رد من روبي بعد الزج باسمها في خلافات أسرية
الهلال يكتسح النجمة برباعية في الدوري السعودي
مؤسسة أبو العينين الخيرية.. 40 عاما من العمل الجاد في دعم الثقافة والمجتمع
الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2025
هوندا S2000 تتحول إلى كوبيه خارقة.. بإطلالة الـ سوبر كار
حمدي الوزير: خُفت من نفسي في المغتصبون لهذا السبب
قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة غدا

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
حسام الفقي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت 8 نوفمبر 2025، حيث يسود طقس خريفي معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال حالة الطقس غدا السبت تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس المتوقعة في مصر غدا السبت 8 نوفمبر 2025

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 27 20

العاصمة الادارية 28 18

6 اكتوبر 28 18

بنهــــا 26 19

دمنهور 26 19

وادى النطرون 28 20

كفر الشيخ 26 19

المنصورة 26 19

الزقازيق 27 20

شبين الكوم 27 19

طنطا 26 19

دمياط 26 22

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 28 19

السويس 28 19

العريش 27 18

رفح 27 18

رأس سدر 28 20

نخل 27 10

كاترين 24 08

الطور 28 18

طابا 27 17

شرم الشيخ 32 21

الاسكندرية 27 18

العلمين 26 18

مطروح 25 17

السلوم 24 16

سيوة 25 14

رأس غارب 31 21

الغردقة 30 20

سفاجا 31 20

مرسى علم 32 21

شلاتين 31 21

حلايب 30 22

أبو رماد 31 22

رأس حدربة 29 21

الفيوم 28 17

بني سويف 28 16

المنيا 28 16

أسيوط 29 17

سوهاج 31 18

قنا 33 20

الأقصر 33 20

أسوان 34 21

الوادى الجديد 31 17

أبوسمبل 34 20

هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إسماعيل الليثي

أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

والد الفنان محمد رمضان

محمد إمام ينعى والد محمد رمضان

فيلم صف تاني لعمرو عابد يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي

فيلم صف تاني لعمرو عابد يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي

رامي جمال

رامي جمال يعلن موعد طرح ألبومه الجديد مطر ودموع .. تفاصيل

بالصور

ألغاز ممتعة لأطفالك تعرفهم إلى غرائب الحيوان.. من عمر 9 أعوام

ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان
ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان
ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان

طريقة تحضير كيكة الليمون بطريقة سهلة وسريعة

طريقة عمل كيكة الليمون
طريقة عمل كيكة الليمون
طريقة عمل كيكة الليمون

كيف تختارين السيروم المثالي لبشرتك مع تغير الفصول لتتألقي في كل موسم؟

أفضل أنواع السيروم للبشرة حسب فصول السنة
أفضل أنواع السيروم للبشرة حسب فصول السنة
أفضل أنواع السيروم للبشرة حسب فصول السنة

كيف يؤثر الشبت في جسمك عند إضافته إلى السلطة يوميًا؟

فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية
فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية
فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية

فيديو

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد