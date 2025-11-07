قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الاتصالات يشهد احتفالية هواوى العالمية بمرور 25 عامًا على وجودها بمصر

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الكفاءات الرقمية قوام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تعد عنصرا رئيسيا لجذب الشركات العالمية للاستثمار والنمو والتوسع فى نطاق أعمالها من مصر لكى يشمل دول المنطقة ارتكازا على العقول والخبرات المصرية؛ مضيفا أن توافر الكفاءات الرقمية كان أحد أهم الأسباب التى شجعت شركة هواوى على التوسع فى  مصر واتخاذها مركزا إقليميا لها.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الدكتور عمرو طلعت خلال احتفالية شركة هواوى العالمية التى أقيمت فى المتحف المصرى الكبير بمناسبة مرور 25 عامًا على وجودها فى مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق، وتشانغ ياتشيانغ الوزير المفوض بسفارة جمهورية الصين فى مصر، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة والقيادات التنفيذية بشركة هواوى فى مصر والمنطقة. 

وفى مستهل كلمته وجه الدكتور عمرو طلعت التهنئة لقيادات شركة هواوى على مرور 25 عاما على وجودها وتوسعها فى مصر، مؤكدا أن هذه المناسبة تكرس أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى قطاع يزخر بالحراك الرقمى ويعد بالتوسع.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت مصفوفة من مبادرات بناء القدرات الرقمية التى يتم تقديمها بالمجان لمختلف فئات المجتمع، موضحا أنه فى العام المالى الماضى تم تدريب حوالى 500 ألف متدرب فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأنه من المستهدف خلال العام المالى الحالى زيادة أعداد المتدربين والتعمق فى التخصصات والتوسع فى الفئات المستهدفة؛ مشيرا إلى أن شركة هواوى شريك فى العديد من مبادرات التدريب التى تطلقها الوزارة.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت صناعة الإلكترونيات ولاسيما صناعة أجهزة الهواتف المحمولة تشهد وثبة واسعة فى مصر حيث تم إنتاج حوالى 3 مليون جهاز تليفون محمول فى 2024 ومن المتوقع أن يتم إنتاج أكثر من 9 مليون جهاز تليفون محمول بقيمة محلية مضافة حوالى 40% خلال العام الجارى؛ موضحا أنه يوجد أكثر من 15 علامة تجارية تصنع منتجاتها فى مصر، ويتم العمل على جذب المزيد من الشركات المصنعة لأجهزة الهواتف المحمولة والأجهزة الالكترونية لإقامة مصانع لها فى مصر.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برعاية الابتكار وريادة الأعمال؛ موضحا أنه يوجد حاليا 26 مركزا من مراكز إبداع مصر الرقمية منتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية لتوفير التدريب للشباب فى مجال ريادة الأعمال ومساعدتهم فى إنشاء الشركات الناشئة وتنميتها بالإضافة إلى إقامة محافل تشبيك لرواد الأعمال مع المستثمرين.

وقال بنچامين هو الرئيس التنفيذى لهواوى مصر: “على مدار 25 عامًا، نفخر بمساهمتنا فى دعم رحلة التحول الرقمى فى مصر وتحقيق رؤيتها 2030. وانطلاقًا من التزامنا بشعار من أجل مصر، فى مصر، عملنا جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص وشركائنا المحليين لبناء بنية تحتية رقمية قوية تُعزز الابتكار والاستدامة والنمو الشامل. ومع تطلعنا للمستقبل، ستواصل هواوى دعم مسيرة مصر الرقمية وتسريعها نحو منظومة ذكية ومستدامة ومتصلة لخلق قيمة أكبر لمصر وشعبها.”

واستعرضت شركة هواوى خلال الاحتفالية مساهماتها وإنجازاتها على مدار السنوات الماضية، مؤكدة تطلعها نحو المستقبل الذى تُسهم فيه التكنولوجيا فى دفع عجلة التقدم.

