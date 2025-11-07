جامعة حلوان تستشرف مستقبل التعليم ببوابة الابتكار المستدام

تستعد كلية التربية بجامعة حلوان لتنظيم مؤتمرها العلمي الثاني والعشرين والدولي الخامس بعنوان «الابتكار المستدام واستشراف آفاق جديدة في التعليم»، والمقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر 2025.

يأتي ذلك في إطار السياسة الوطنية للابتكار المستدام التي أطلقتها الدولة المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعزيز القدرات الوطنية وتحقيق التنمية الشاملة في ضوء رؤية مصر 2030.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ويرأس المؤتمر الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، وتُشرف على تنظيمه الدكتورة رشيدة الطاهر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة منى أبو هشيمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل رمضان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي انعقاد المؤتمر امتدادًا للرؤية الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها جامعة حلوان بقيادة الدكتور السيد قنديل، والتي تضع الابتكار والإبداع في صميم العملية التعليمية، وتسعى إلى تحويل الأفكار الخلاقة إلى مشروعات حقيقية تخدم المجتمع وتسهم في التنمية الوطنية. وأكد الدكتور قنديل أن الجامعة نجحت خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ مكانتها كمحرك رئيسي للإبداع من خلال مبادرات متميزة، من أبرزها مسابقة «حلوان تبتكر» والمسابقة الدولية Hult Prize، فضلًا عن استضافة التصفيات الإقليمية لبرنامج GEN-Z 2024، مشيرًا إلى أن مؤتمر كلية التربية يمثل خطوة جديدة نحو مواصلة هذا النهج الريادي في دعم البحث العلمي التطبيقي وتعزيز ثقافة الابتكار في التعليم.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام حمدي عميد الكلية، أن المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه التعليم العالمي تحولات متسارعة تفرض ضرورة استشراف المستقبل، موضحًا أن الكلية تسعى من خلال هذا الحدث العلمي إلى بناء جسور تواصل بين الفكر الأكاديمي والتطبيق العملي، وفتح مسارات جديدة لتطوير العملية التعليمية في ضوء التحديات المعاصرة. وأضاف أن المؤتمر سيتيح الفرصة للباحثين والخبراء لتبادل الخبرات والرؤى حول سبل تطوير المناهج وطرائق التدريس، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة ويعزز جودة التعليم.

ويضم المؤتمر مجموعة من المحاور العلمية التي تتناول تطوير مؤسسات التعليم كمؤسسات مبتكرة وذكية، ودور كليات التربية في إعداد المعلمين وتأهيلهم لمواكبة التحولات التربوية الحديثة، إلى جانب مناقشة التجارب الدولية الناجحة في تطوير التعليم واستثمار الابتكار في تحسين مخرجاته. كما يتضمن المؤتمر جلسات علمية وورش عمل متخصصة يشارك فيها نخبة من الخبراء من داخل مصر وخارجها، وتُمنح للمشاركين بها شهادات معتمدة من كلية التربية بجامعة حلوان.

ويُنتظر أن يشكل المؤتمر منصة علمية رفيعة المستوى تجمع بين الباحثين والتربويين وصانعي القرار لمناقشة رؤى جديدة نحو تعليم أكثر تطورًا واستدامة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع معرفي قادر على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

