الزراعة تدشن سلسلة قوافل التنمية الشاملة من المنيا

تدشن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بعد غد الأحد، سلسلة "قوافل التنمية الزراعية الشاملة"، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي وجه بإطلاق قوافل شاملة لدعم المزارعين والمربين بجميع محافظات الجمهورية، تحت شعار: " معاك في الغيط.. معا نحصد الخير".

ومن المقرر أن يشهد مركز العدوة بمحافظة المنيا، التدشين الرسمي لسلسة القوافل، بحيث تكون المحطة الأولى، لهذه القوافل، برعاية علاء فاروق وزير الزراعة واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وبالتنسيق مع مديريتي الزراعة والطب البيطري بالمحافظة، ليتم تعميمها بجميع محافظات الجمهورية تباعا خلال الفترة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة.



وتعد قوافل التنمية الزراعية الشاملة جزءاً من جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي والمزارعين، ومربي الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حيث تهدف إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات والإرشادات الزراعية والبيطرية للمزارعين والمربين في عموم المحافظات.



ومن المقرر أن تطلق الفعاليات بمحافظة المنيا، المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور الدكتور محمد ابوزيد نائب محافظة المنيا، إضافة إلى عدد كبير من قيادات الوزارة ومعاهد المراكز البحثية وهيئاتها وقطاعاتها المختلفة، فضلا عن القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وعدد كبير من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.



وتشمل أنشطة القوافل، ندوات إرشادية وزيارات حقلية متنوعة، في مجالات الإنتاج النباتي المختلفة، كذلك مجالات الإنتاج الحيواني والداجني والطب البيطري، إضافة إلى الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى القوافل البيطرية المجانية، وخدمات التأمين على الثروة الحيوانية، وتحصين الماشية، وخدمات التمويل الزراعي، ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة، والمرأة الريفية.

ويصاحب القوافل أيضا عدد من المنافذ المتحركة لبيع المنتجات والسلع الغذائية، للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال الجهات الإنتاجية التابعة للوزارة، فضلا عن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وبنكي الزراعي المصري، والأهلي المصري، حيث يتم خلال القافلة استعراض الخدمات المختلفة الموجهه للمزارعين والمربين، والتي تقدمها قطاعات الوزارة المعنية، والهيئات المشاركة.