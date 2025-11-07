تعرف على أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 1 إلى 7 نوفمبر 2025، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومشاركات في فعاليات عالمية وتوقيع شراكات استثمارية كبرى.

وتضمنت الأنشطة، لقاء رئيس الوزراء بمحافظ طوكيو والوفد المرافق لها، مؤكدًا متانة العلاقات بين مصر واليابان، ومشيدًا بالدعم الياباني لمصر في تشييد المتحف المصري الكبير، باعتباره صرحًا حضاريًا تقدمه مصر كهدية للعالم أجمع، كما أشاد بالتعاون في إنشاء المدارس اليابانية كنموذج ناجح تسعى الحكومة إلى زيادته إلى 500 مدرسة بدلًا من 100 مدرسة.

كما التقى رئيس الوزراء برئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، وأعرب عن تقديره لدور "الجايكا" في دعم جهود التنمية منذ افتتاح مكتبها بالقاهرة عام 1977، واستعرض مجالات التعاون التي تشمل مترو الأنفاق، والمتحف المصري الكبير، والجامعة المصرية اليابانية، ودار الأوبرا، ومستشفى الأطفال بجامعة القاهرة، ودعم رؤية مصر 2030.

وشملت الأنشطة، عقد مؤتمر صحفي قبل بدء الاحتفالية الكبرى لافتتاح المتحف المصري الكبير، أعرب خلاله عن فخره بهذا الحدث الفريد من نوعه، موضحًا أن المشروع واجه فترة توقف منذ 2011 حتى وجه الرئيس بضرورة إنهائه على أكمل وجه، وموجهًا الشكر للقطاع الخاص الوطني لمساهمته في تنفيذ حفل الافتتاح.

كما ترأس ونظيره اللبناني اجتماع اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة لاستعراض ملفات التعاون المشترك، مشيرًا إلى توجيه الرئيس بتقديم الدعم للحكومة اللبنانية، مؤكدًا دعم مصر للجهود السياسية والدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في لبنان، ونوه خلال مؤتمر صحفي إلى استعداد الشركات المصرية للمشاركة في مجالات التنمية والتشييد بلبنان.

وشهد الجانبان توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون في مجالات عدة أبرزها: رسم السياسات الاقتصادية والتنموية في مجال التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذلك البرنامج التنفيذي المقترح لبروتوكول التعاون الصناعي بين البلدين، فضلًا عن مشروع مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من اشتراطات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

كما شارك نيابة عن الرئيس في "القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر" بالدوحة، وخلال كلمته بالقمة أوضح أن المجاعة في غزة تُجسد بوضوح كيف تدمر الصراعات حياة الأشخاص، مشيرًا إلى استفادة أكثر من 60 مليون شخص من "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة".

وعقد على هامش القمة عددًا من اللقاءات، شملت لقاءه مع رئيس الوزراء القطري، حيث تم التوافق على بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر بتوقيع عقد شراكة استثمارية كبرى لتنمية وتطوير مشروع بمنطقة "سملا وعلم الروم" بمطروح.

كما التقى نظيره اليمني، مؤكدًا دعم مصر للحكومة الشرعية ولتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتقى أيضًا رابطة رجال الأعمال القطريين، مشيرًا إلى استقرار سوق النقد الأجنبي في مصر، وسهولة تحويل أرباح الشركات الأجنبية خلال المرحلة الراهنة.

وفي السياق ذاته، ألقى رئيس الوزراء كلمة نيابة عن الرئيس أمام "القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية" بالدوحة، أكد خلالها أن مسار التنمية في مصر يستند إلى فلسفة تتمحور حول الإنسان وتجسدها رؤية مصر 2030، موضحًا ما حققته الدولة من قفزة نوعية عبر الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية رغم التحديات، مشيرًا إلى أن الحق في التنمية هو أحد حقوق الإنسان.

كما شهد رئيس الوزراء مع رئيس الجمهورية القيرغيزية توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين أبرزها مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، وأخرى للتعاون في مجالات الأنشطة الدينية والدعوية، فضلًا عن اتفاق للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، ومذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والزراعة.

وتضمنت أنشطة رئيس الوزراء، افتتاح مصنع "المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية" بمدينة العاشر من رمضان، بطاقة إنتاجية تبلغ 15 مليون فلتر سنويًا، واستثمارات تتجاوز نصف مليار جنيه، مؤكدًا ما بذلته الحكومة من جهود في ملف صناعة السيارات عبر تشجيع الشركات الوطنية والعالمية العملاقة على الاستثمار في هذا القطاع المهم.

كما افتتح توسعات المصنع الإقليمي لشركة "شنايدر إلكتريك" بمدينة بدر، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس ثقة المستثمرين العالميين المتنامية في مناخ الاستثمار المصري، وتمت الإشارة إلى أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 8 ملايين يورو عام 2023 لتنفيذ توسعة المصنع على مساحة 10 آلاف م2 لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 30%، كما ارتفعت نسبة المكون المحلي في منتجات المصنع إلى 81% عام 2024 مع خطة للوصول إلى 85%.

وشهد رئيس الوزراء كذلك توقيع صفقة شراكة استثمارية مصرية قطرية لتنمية وتطوير منطقة "علم الروم" بمطروح، لإقامة مشروع عمراني وتنموي متكامل يمثل أحد أبرز المشروعات الاستثمارية في المنطقة، باستثمارات تقديرية تبلغ نحو 29.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل، وأكد خلال كلمته أن إنفاق الدولة على البنية التحتية في كل المجالات كان سببًا في جذب الاستثمارات بمختلف القطاعات.